Єлизавета Глінська зізналась, що з першого епізоду та до останнього вірила у свою перемогу. Адже була впевнена, що тріумф потрібен їй більше, ніж іншим учасникам.

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Та один з учасників вніс їй думку про те, що переможцем другого сезону може стати тільки чоловік. І Лізі така маніпуляція здалася правдивою.

Коли у фіналі залишилися троє, Міша підійшов до мене і сказав: "Ти ж розумієш, що я переможу? Перший сезон – перемогла жінка. Другий сезон – не може перемогти жінка". І я: точно, реально. Не може так бути. Має бути переможцем жінка, потім хлопець,

– пригадала Ліза Глінська.

Ліза зізналась, що вирішила однаково викладатися на повну. У неї трохи опустилися руки й вже під час оголошення вона була впевнена, що перемога їй не світить.

"У мене ручки спочатку підопустилися. А потім така: ні, я буду робити все одно. Коли оголошували результати, я була на 90% впевнена, що переможцем буде Міша", – додала зірка.

Інтерв'ю з Лізою Глінською: дивіться відео онлайн

Зараз Єлизавета Глінська та Михайло Сосновських не підтримують стосунки. Кулінарка розповіла, що чоловік образився на неї через програш. Серед учасників свого сезону Ліза спілкується з Олександром Білодідом, Віталією Іващенко.

Ліза Глінська на "МастерШеф"