За словами Клопотенка, він єдиний переможець, який не має власного кубка. Ба більше, його сума виграшу вважається найменшою за всю історію проєкту.

До слова Вона змінилася, – Євген Клопотенко про Олену Зеленську, з якою разом працював

Чому Клопотенко залишився без кубка

Євген розповів, що символом перемоги в "МастерШефі" є насамперед кубок. І так склалося, що Клопотенко єдиний переможець, якого позбавили цього символу.

Я єдина людина, можливо, ще з дитячого хтось, яка не отримала цей кубок. У мене його немає. 2015 рік, відбувалися події, про які всі знають у нашій країні, тому через це весь бюджет урізали,

– ділиться шеф-кухар.

Також ресторатор зазначив, що всі переможці отримали 500 тисяч гривень, а деякі навіть мільйон, водночас Євген – тільки 180 тисяч, і це вже з урахуванням податків. Клопотенко додав, що 120 тисяч він витратив на навчання в кулінарній школі у Франції.

Інтерв'ю Євгена Клопотенка Еммі Антонюк: дивіться відео онлайн

За словами шеф-кухаря, він спрацював майже в нуль, до того ж ще й без кубка залишився. Попри таку несправедливість, Євген все одно інколи дивиться деякі випуски шоу.

Я не дивлюся "МастерШеф". Я дивлюся деякі конкурси, іноді фінал. "МастерШеф" – це дракон, СТБ – це дракон. Ти сідаєш на цього дракона і летиш, ти стаєш популярний, вау. А потім дракон тебе скидає, і ти злітаєш вниз, і тебе більше немає,

– зізнається Євген.

Сам кухар каже, що йому вдалося "зловити цього дракона за хвіст". Ба більше, стратегія щодо частої появи на телебаченні спрацювала і його ім’я лунає з вуст багатьох.

Подробицями участі в "МастерШефі" ділилася й інша переможниця