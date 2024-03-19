За словами Клопотенка, він єдиний переможець, який не має власного кубка. Ба більше, його сума виграшу вважається найменшою за всю історію проєкту.
До слова Вона змінилася, – Євген Клопотенко про Олену Зеленську, з якою разом працював
Чому Клопотенко залишився без кубка
Євген розповів, що символом перемоги в "МастерШефі" є насамперед кубок. І так склалося, що Клопотенко єдиний переможець, якого позбавили цього символу.
Я єдина людина, можливо, ще з дитячого хтось, яка не отримала цей кубок. У мене його немає. 2015 рік, відбувалися події, про які всі знають у нашій країні, тому через це весь бюджет урізали,
– ділиться шеф-кухар.
Також ресторатор зазначив, що всі переможці отримали 500 тисяч гривень, а деякі навіть мільйон, водночас Євген – тільки 180 тисяч, і це вже з урахуванням податків. Клопотенко додав, що 120 тисяч він витратив на навчання в кулінарній школі у Франції.
Інтерв'ю Євгена Клопотенка Еммі Антонюк: дивіться відео онлайн
За словами шеф-кухаря, він спрацював майже в нуль, до того ж ще й без кубка залишився. Попри таку несправедливість, Євген все одно інколи дивиться деякі випуски шоу.
Я не дивлюся "МастерШеф". Я дивлюся деякі конкурси, іноді фінал. "МастерШеф" – це дракон, СТБ – це дракон. Ти сідаєш на цього дракона і летиш, ти стаєш популярний, вау. А потім дракон тебе скидає, і ти злітаєш вниз, і тебе більше немає,
– зізнається Євген.
Сам кухар каже, що йому вдалося "зловити цього дракона за хвіст". Ба більше, стратегія щодо частої появи на телебаченні спрацювала і його ім’я лунає з вуст багатьох.
Подробицями участі в "МастерШефі" ділилася й інша переможниця
- Єлизавета Глінська була учасницею другого сезону проєкту. Жінка зізналася, що з першого та до останнього випуску вірила у свою перемогу. Вона знала, що виграш їй треба більше за інших.
- Однак, у фіналі Ліза втратила цю віру. Один з учасників конкурсу сказав їй, що переможцем має стати чоловік. І ця теорія Глінській здалася доволі очевидною.
- Попри усі сумніви вона продовжила боротися, хоч і до останнього вірила, що точно переможе.
- Зараз Ліза не спілкується з колегою-фіналістом Михайлом Сосновських через його образу на неї, мовляв, він мав перемогти, а не вона. А серед учасників свого сезону Глінська спілкується з Олександром Білодідом та Віталією Іващенко.