9 років пройшло: Євген Клопотенко нарешті отримав нагороду за перемогу на "МастерШефі"

Шеф-кухар Євген Клопотенко переміг у кулінарному шоу "МастерШеф" ще у 2015 році, проте донедавна в нього не було кубка переможця. Лише днями він нарешті став володарем заслуженої нагороди.

Тепер стало відомо, чому так довго Євген був без кубка. Крім того, Клопотенко поділився своїми враженнями від отримання нагороди.

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Так, традиційно, окрім головного призу, переможці "МастерШефу" отримують і пам'ятний кубок. Однак, через зміни в умовах нагородження, пов'язані з подіями Революції Гідності, виготовлення кубка було відкладено. Команда проєкту вирішила виправити цю ситуацію. Під час зйомок 14-го сезону "МастерШеф", де Клопотенко був запрошений як зірковий гість, йому вручили заслужену нагороду.

Євген Клопотенко робить надзвичайно важливу справу – популяризує збереження та розвиток української національної кухні. Проєкт "МастерШеф" пишається тим, що ми одними з перших познайомили великий загал українців з яскравою особистістю Євгена. Нам приємно, що він продовжує з нами товаришувати, тому з нашого боку це був дружній жест: нам здалося, що Женя дещо ображений тим, що не отримав свій кубок, а ми б дуже не хотіли, аби наш друг був ображений. Тож як тільки в нас з'явилася можливість виправити цю прикрість, ми нею радо скористалися,

– поділився креативний продюсер та керівник проєкту Дмитро Широбоков.

Євген Клопотенко вже відреагував на цю радісну звістку.

9 років пройшло! Було дуже несподівано. Не буду лукавити, мене в той момент переповнювали емоції. Так що тепер я справжній переможець, з кубком,

– поділився кулінар.

Раніше він розсекретив суму виграшу на шоу. З'ясувалося, що Клопотенко отримав 180 тисяч. З цієї суми 120 тисяч він виділив на кулінарну школу у Франції.