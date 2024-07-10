Теперь стало известно, почему так долго Евгений был без кубка. Кроме того, Клопотенко поделился своими впечатлениями от получения награды.

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Так, традиционно, кроме главного приза, победители "МастерШефа" получают и памятный кубок. Однако, из-за изменений в условиях награждения, связанные с событиями Революции Достоинства, изготовление кубка было отложено. Команда проекта решила исправить эту ситуацию. Во время съемок 14-го сезона "МастерШеф", где Клопотенко был приглашен как звездный гость, ему наконец вручили заслуженную награду.

Евгений Клопотенко делает чрезвычайно важное дело – популяризирует сохранение и развитие украинской национальной кухни. Проект "МастерШеф" гордится тем, что мы одними из первых познакомили широкую общественность украинцев с яркой личностью Евгения. Нам приятно, что он продолжает с нами дружить, поэтому с нашей стороны это был дружеский жест: нам показалось, что Женя несколько обижен тем, что не получил свой кубок, а мы бы очень не хотели, чтобы наш друг был обижен. Поэтому как только у нас появилась возможность исправить эту неприятность, мы ею с радостью воспользовались,

– поделился креативный продюсер и руководитель проекта Дмитрий Широбоков.

Евгений Клопотенко уже отреагировал на эту радостную весть.

9 лет прошло! Было очень неожиданно. Не буду лукавить, меня в тот момент переполняли эмоции. Так что теперь я настоящий победитель, с кубком,

– поделился кулинар.

Ранее он рассекретил сумму выигрыша на шоу. Выяснилось, что Клопотенко получил 180 тысяч. Из этой суммы 120 тысяч он выделил на кулинарную школу во Франции.