Тепер стало відомо, чому так довго Євген був без кубка. Крім того, Клопотенко поділився своїми враженнями від отримання нагороди.

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Так, традиційно, окрім головного призу, переможці "МастерШефу" отримують і пам'ятний кубок. Однак, через зміни в умовах нагородження, пов'язані з подіями Революції Гідності, виготовлення кубка було відкладено. Команда проєкту вирішила виправити цю ситуацію. Під час зйомок 14-го сезону "МастерШеф", де Клопотенко був запрошений як зірковий гість, йому нарешті вручили заслужену нагороду.

Євген Клопотенко робить надзвичайно важливу справу – популяризує збереження та розвиток української національної кухні. Проєкт "МастерШеф" пишається тим, що ми одними з перших познайомили великий загал українців з яскравою особистістю Євгена. Нам приємно, що він продовжує з нами товаришувати, тому з нашого боку це був дружній жест: нам здалося, що Женя дещо ображений тим, що не отримав свій кубок, а ми б дуже не хотіли, аби наш друг був ображений. Тож як тільки в нас зʼявилася можливість виправити цю прикрість, ми нею радо скористалися,

– поділився креативний продюсер та керівник проєкту Дмитро Широбоков.

Євген Клопотенко вже відреагував на цю радісну звістку.

9 років пройшло! Було дуже несподівано. Не буду лукавити, мене в той момент переповнювали емоції. Так що тепер я справжній переможець, з кубком,

– поділився кулінар.

Раніше він розсекретив суму виграшу на шоу. З'ясувалося, що Клопотенко отримав 180 тисяч. З цієї суми 120 тисяч він виділив на кулінарну школу у Франції.