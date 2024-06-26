Співачка Єва Бушміна (справжнє ім'я – Яна Швець), яка тепер виступає під псевдонімом LAYAH, розповіла про свою участь у гурті "ВІА Гра". Для неї це був непростий період.

До слова Євген Клопотенко виправдався за "мрію" вкрасти й посадити жінку в клітку

Артистка каже, що вона не була готова брати участь у жіночому гурті. З часом вона стала заручницею образу, якому не відповідала.

Це був час мого внутрішнього пошуку. Мене все не влаштовувало. Я не могла зрозуміти, хто я. Я зрозуміла в якийсь момент, що стала заручницею цього образу та гурту. Мені було дуже нелегко перебувати у свої 20 років в образі млосної жінки, впевненої в собі діви,

– сказала Єва Бушміна.



"ВІА Гра" / Фото з Вікіпедії

Співачка пригадала, що пропозицію стати учасницею "ВІА Гри" вона отримала після участі у "Фабриці зірок" від Костянтина Меладзе.

"Він мені каже: "Єва, у мене є до тебе пропозиція. Я хочу, аби ти стала учасницею одного з моїх гуртів". І я думаю: "Так, це воно, зараз він мене покличе в гурт "Інь-ян". Мені на той момент дуже подобався цей гурт. І коли він сказав, що це "ВІА Гра", у мене були такі емоції, бо я вважала, що взагалі не підхожу", – зауважила Бушміна.

Де зараз Єва Бушміна