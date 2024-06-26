Єва Бушміна, яка мовчить про війну, згадала про кар'єру у "ВІА Грі": "Все не влаштовувало"
Джерело:Okay Eva
Співачка Єва Бушміна, яка зараз замовчує війну, розповіла про початок своєї кар'єри. Пошуки себе припали на період, коли вона брала участь у гурті "ВІА Гра".
Співачка Єва Бушміна (справжнє ім'я – Яна Швець), яка тепер виступає під псевдонімом LAYAH, розповіла про свою участь у гурті "ВІА Гра". Для неї це був непростий період.
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Артистка каже, що вона не була готова брати участь у жіночому гурті. З часом вона стала заручницею образу, якому не відповідала.
Це був час мого внутрішнього пошуку. Мене все не влаштовувало. Я не могла зрозуміти, хто я. Я зрозуміла в якийсь момент, що стала заручницею цього образу та гурту. Мені було дуже нелегко перебувати у свої 20 років в образі млосної жінки, впевненої в собі діви,
– сказала Єва Бушміна.
Співачка пригадала, що пропозицію стати учасницею "ВІА Гри" вона отримала після участі у "Фабриці зірок" від Костянтина Меладзе.
"Він мені каже: "Єва, у мене є до тебе пропозиція. Я хочу, аби ти стала учасницею одного з моїх гуртів". І я думаю: "Так, це воно, зараз він мене покличе в гурт "Інь-ян". Мені на той момент дуже подобався цей гурт. І коли він сказав, що це "ВІА Гра", у мене були такі емоції, бо я вважала, що взагалі не підхожу", – зауважила Бушміна.
Де зараз Єва Бушміна
- Яна Швець була учасницею гурта Lucky, виступала на бек-вокалі у Насті Каменських, брала участь у "Фабриці зірок". Вона пробула у гурті "ВІА Гра" з 2010 до 2012 року.
- Потім співачка змінила сценічне ім'я з Єви Бушміної на LAYAH і створювала музику сольно. Кілька кліпів для неї зняла Таня Муіньо.
- Зараз артистка живе за кордоном – у Франції, куди ще до початку повномасштабного вторгнення виїхала зі своїм цивільним чоловіком, одеським скульптором Денисом Грищуком. Вона публікує еротичний контент та іноді випускає пісні.
- Важливо підкреслити, що LAYAH не згадує про повномасштабне вторгнення у своїх соцмережах. Вона зробила на тему війни лиш кілька дописів, але і там не змогла висловити чіткої позиції щодо країни-агресора – Росії. Співачка продовжує спілкуватись російською та заплющувати очі на події в її країні.