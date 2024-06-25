Водночас у мережі думки розділилися. Хтось підтримав Євгена, а комусь його слова здалися недолугими виправданнями.

Не пропустіть Було дуже стресово, – Надя Дорофєєва про конфуз, який стався під час знімання нового кліпу

Раніше, Євген ділився, що "мріє вкрасти дівчину, закрити її в клітці та спостерігати за нею". Мовляв, це дуже цікаво. Однак, користувачі обурилися такою заявою зірки, тому Клопотенкові довелося пояснити свої слова.

Він зазначив, що завжди говорить емоційно. До того ж шеф-кухар інколи не розуміє, як його висловлювання сприймають інші люди. Свої скандальні слова чоловік назвав фантазією, але аж ніяк не справжнім бажанням, яке б втілив.

Часом можу відлітати й не подумати, як мої слова можуть сприйняти інші та як це в принципі може звучати. А може звучати криво. Проте моя усвідомленість залишається на місці,

– запевнив кухар.

Також Євген поділився статистикою домашнього насилля у бік жінок в Україні. За останній рік кількість випадків знущань з дівчат збільшилася на 36% відсотків у порівнянні з 2023-м. Втім, чоловік підкреслив, що його висловлювання ситуацію не змінять.

Щороку мільйон українських дівчат та жінок страждають від домашнього насильства. Так не має бути й ця проблема не має замовчуватися,

– розповів Клопотенко.

Реакція мережі на скандальні висловлювання Клопотенка

Користувачі не стали осторонь цієї ситуації та висловили свої думки. Частина юзерів підтримала кулінара, а інша – різко засудила.

"Будьте вищим за це. Продовжуйте свою справу. Ви крутий";

"Те, що ви казали погані речі про жінок, це дивно. Але гарно, що ви ступили на гарний шлях. Підтримую вас";

"Всі ми можемо підібрати неправильні слова";

"Якось не подобається мені, коли вибачення починають з пояснення, чому саме так зробив. Більше на нав'язливе пояснення схоже";

"Клопотенко має нести відповідальність за те, що говорить на публіку, а не виправдовуватись";

"Цікаво, чи розуміє він, що в сучасному світі, якби таке він сказав в США/Європі – одним вибаченням би не відбулось".

Також деякі читачі блогу Клопотенка запевнили, що йому не варто було лишати номери телефонів підтримки жінок, які зазнали насилля. На думку користувачів, це останнє про що подумає дівчина, якщо переживатиме схожий досвід.