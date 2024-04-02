Он рассказал, как часто удается видеться с женой и дочерью и объяснил, почему это сложно. В то же время рэпер подчеркнул, что выбор пойти на фронт был сознательным, и жена поддерживала его. Они с Анной открыто обсуждали его решение, с самого начала осознавая риски плена и смерти.
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Каковы отношения Yarmak с женой во время войны
Артист считает, что длительная разлука негативно влияет на семейные отношения.
Я откровенно отвыкаю от семьи. Хотя по телефону я говорю с женой часто, даже на боевых: сидишь иногда в подвале, есть свободное время, чтобы набрать и спросить, как дела. Но ты отвыкаешь, ведь телефон – это совсем другое,
– объяснил военный.
Однако Александр отметил, что прилагает все усилия, чтобы проводить время с женой и дочерью, когда это возможно.
Иногда они едут ко мне на встречу, например, когда у нас передислокация, и я имею 1 день, пока группа в пути. Мы можем встретиться где-то в Днепре, в Полтаве. Мы стараемся ехать навстречу друг к другу, потому что я скучаю по ним,
– добавил певец.
Интервью с Yarmak: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Yarmak с женой
- Александр рассказывал, что нынешние отношения с Анной – его первые серьезные отношения. До этого он встречался с девушками лишь месяц-два.
- Будущих супругов познакомили общие друзья.
- Уже в 2016 году пара отпраздновала свадьбу в одном из загородных ресторанов Киева. После этого они отправились на отдых в Арабские Эмираты.
- В 2020 году у Александра и Анны родилась дочь Соломия.
- Несмотря на то, что сам рэпер женился рано, он подчеркнул, что не советует другим людям так спешить, потому что это очень большая ответственность. В то же время ему повезло создать крепкую семью.