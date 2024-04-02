Он рассказал, как часто удается видеться с женой и дочерью и объяснил, почему это сложно. В то же время рэпер подчеркнул, что выбор пойти на фронт был сознательным, и жена поддерживала его. Они с Анной открыто обсуждали его решение, с самого начала осознавая риски плена и смерти.

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Каковы отношения Yarmak с женой во время войны

Артист считает, что длительная разлука негативно влияет на семейные отношения.

Я откровенно отвыкаю от семьи. Хотя по телефону я говорю с женой часто, даже на боевых: сидишь иногда в подвале, есть свободное время, чтобы набрать и спросить, как дела. Но ты отвыкаешь, ведь телефон – это совсем другое,

– объяснил военный.

Однако Александр отметил, что прилагает все усилия, чтобы проводить время с женой и дочерью, когда это возможно.

Иногда они едут ко мне на встречу, например, когда у нас передислокация, и я имею 1 день, пока группа в пути. Мы можем встретиться где-то в Днепре, в Полтаве. Мы стараемся ехать навстречу друг к другу, потому что я скучаю по ним,

– добавил певец.

Интервью с Yarmak: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Yarmak с женой