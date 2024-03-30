Зрадниця Яна Соломко, яка втекла з Росії в США, неочікувано "загомоніла" солов'їною

Співачка та фіналістка "Холостяка-1" Яна Соломко, яка ганебно зрадила Україну та підтримала криваві дії Росії, раптово згадала свою батьківщину. Ба більше, вона пояснила, чому вирішила працювати на податки для країни-агресора.

Нещодавно запроданка опублікувала фото "щасливої події" – свого весілля. Однак, зрадниця обмежила доступ до перегляду світлин для українців. А вже зараз поширила пост з поясненнями щодо виступів перед окупантами та їх прославлення.

До слова Фіналістка "Холостяка" Яна Соломко, яка зрадила Україну, вдруге вийшла заміж: кадри зі свята

Які виправдання вигадала цього разу Соломко

У своєму блозі Яна зазначила, що переїхала до Росії ще у 2018 році, тобто до початку повномасштабного вторгнення. За її словами, це рішення було суто професійним.

Також зрадниця зробила з себе жертву, заявивши, що їй було дуже важко працювати в Росії, як українці, тому, коли закінчився контракт, вона втекла вже до США. Ба більше, жінка вважає, після всіх ганебних та недолугих дій, себе українкою та зазначила, що Росія ніколи не була її батьківщиною.

У мене були договірні зобов'язання, і під час війни, перебувати в Росії як українці було складно. Зрештою, мені вдалося закінчити контракт і виїхати з Росії до США. Росія не була моєю Батьківщиною. Я українка, і це ніколи не зміниться, хто б і що не говорив і не писав,

– заявила Соломко.

Також артистка не повертатиметься до музичної кар'єри, а натомість сконцентрується на родині. Ба більше, в запроданки є сподівання на мирне життя в Європі.

До того ж Соломко запевнила, що її коханий не має жодного стосунку до Росії, він просто "багатонаціональна людина".

Ми з чоловіком знайомі 11 років. Він багатонаціональна людина, але не росіянин, як пишуть. Про нашу дружбу вже багато років знали навіть наші батьки. Він той, хто вже був у моєму житті, а не той, кого я нещодавно зустріла. Він приїхав до Маямі після того, як я виїхала з Росії, і за якийсь час ми зрозуміли, що почуття всі ці роки були більше, ніж дружба. Ми вирішили, що більше не втрачатимемо жодного дня!

– розповіла Соломко.



Виправдання Яни Соломко / Скриншот з інстаграму зрадниці



Соломко вигадує нові виправдання / Скриншот з інстаграму запроданки

Що казала Соломко про війну в Україні