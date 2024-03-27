Зокрема, знаменитість, яка спершу працювала в Росії, що бомбила українські міста, а тепер відсиджується в США, показала відео з весільної церемонії. У ролики видно не лише наречених, а й чимало гостей.

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Як Яна Соломко відсвяткувала весілля

Церемонія вінчання пройшла в залі, який був прикрашений білими квітами. На свято співачка одягнула сукню з відкритими плечима. Вона доповнила свій образ довгим оксамитовим вельоном і ніжним букетом квітів. Яна йшла до вівтаря під живий супровід скрипалів. Чоловік співачки, яка замовчує криваву війну в рідній країні, на весіллі з'явився в чорному костюмі з білою сорочкою та темним метеликом.

Водночас цікаво, що кадри з весілля Соломко українці не зможуть побачити, бо вона обмежила їм доступ до своєї сторінки.

Весілля Яни Соломко / Скриншот з інстаграму співачки

Що відомо про позицію Яни Соломко щодо війни в Україні