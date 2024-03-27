Зокрема, знаменитість, яка спершу працювала в Росії, що бомбила українські міста, а тепер відсиджується в США, показала відео з весільної церемонії. У ролики видно не лише наречених, а й чимало гостей.
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Як Яна Соломко відсвяткувала весілля
Церемонія вінчання пройшла в залі, який був прикрашений білими квітами. На свято співачка одягнула сукню з відкритими плечима. Вона доповнила свій образ довгим оксамитовим вельоном і ніжним букетом квітів. Яна йшла до вівтаря під живий супровід скрипалів. Чоловік співачки, яка замовчує криваву війну в рідній країні, на весіллі з'явився в чорному костюмі з білою сорочкою та темним метеликом.
Водночас цікаво, що кадри з весілля Соломко українці не зможуть побачити, бо вона обмежила їм доступ до своєї сторінки.
Весілля Яни Соломко / Скриншот з інстаграму співачки
Що відомо про позицію Яни Соломко щодо війни в Україні
- Після невдалих спроб розпочати співочу кар'єру на Батьківщині, у 2020 році Соломко переїхала до Москви, де виступала під псевдонімом SOYANA. Цікаво, що тоді запроданка заявляла, що їй, мовляв, шкода, що рідна країна не приймає її, так само як країна-терористка.
- Після 24 лютого 2022 року виконавиця продовжила працювати в Росії й навіть випустила трек "ННН", де заспівала про любов до окупантів: "Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь. С победой знаю ты вернёшься домой, я буду сильно ждать тебя одного".
- Водночас коли в Москві не склалося, зрадниця перебралася до США. З вересня 2023 року Яна з донькою живе в Маямі.