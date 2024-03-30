Нещодавно запроданка опублікувала фото "щасливої події" – свого весілля. Однак, зрадниця обмежила доступ до перегляду світлин для українців. А вже зараз поширила пост з поясненнями щодо виступів перед окупантами та їх прославлення.
До слова Фіналістка "Холостяка" Яна Соломко, яка зрадила Україну, вдруге вийшла заміж: кадри зі свята
Які виправдання вигадала цього разу Соломко
У своєму блозі Яна зазначила, що переїхала до Росії ще у 2018 році, тобто до початку повномасштабного вторгнення. За її словами, це рішення було суто професійним.
Також зрадниця зробила з себе жертву, заявивши, що їй було дуже важко працювати в Росії, як українці, тому, коли закінчився контракт, вона втекла вже до США. Ба більше, жінка вважає, після всіх ганебних та недолугих дій, себе українкою та зазначила, що Росія ніколи не була її батьківщиною.
У мене були договірні зобов'язання, і під час війни, перебувати в Росії як українці було складно. Зрештою, мені вдалося закінчити контракт і виїхати з Росії до США. Росія не була моєю Батьківщиною. Я українка, і це ніколи не зміниться, хто б і що не говорив і не писав,
– заявила Соломко.
Також артистка не повертатиметься до музичної кар'єри, а натомість сконцентрується на родині. Ба більше, в запроданки є сподівання на мирне життя в Європі.
До того ж Соломко запевнила, що її коханий не має жодного стосунку до Росії, він просто "багатонаціональна людина".
Ми з чоловіком знайомі 11 років. Він багатонаціональна людина, але не росіянин, як пишуть. Про нашу дружбу вже багато років знали навіть наші батьки. Він той, хто вже був у моєму житті, а не той, кого я нещодавно зустріла. Він приїхав до Маямі після того, як я виїхала з Росії, і за якийсь час ми зрозуміли, що почуття всі ці роки були більше, ніж дружба. Ми вирішили, що більше не втрачатимемо жодного дня!
– розповіла Соломко.
Виправдання Яни Соломко / Скриншот з інстаграму зрадниці
Соломко вигадує нові виправдання / Скриншот з інстаграму запроданки
Що казала Соломко про війну в Україні
- 24 лютого 2022 року Яна засудила війну. Вона сказала, що в Україні живе вся її родина, тому вона хоче миру.
- З того моменту протягом п'яти місяців вона цинічно мовчала про війну, а влітку 2022 року шокувала публіку огидним вчинком – виступила на російському концерті.
- Після цього зрадниця неочікувано показала відео з Москви і заявила, що їй було приємно виступати перед росіянами.
- А в лютому 2023-го року запроданка випустила пісню "ННН" про російський окупантів, яких вона чекає з перемогою. Трек присвячеий коханню до російського військового, який зараз вбиває українців на її батьківщині. У пісні вона співає, як чекатиме терориста з перемогою, називаючи його "героєм".
- Пізніше вона закрила коментарі в інстаграмі через страх отримати шалену кількість хейту від земляків. Тепер її сторінка взагалі недоступна на території України.