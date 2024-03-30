Недавно предательница опубликовала фото "счастливого события" – своей свадьбы. Однако девушка ограничила доступ к просмотру фотографий для украинцев. А уже сейчас распространила пост с объяснениями относительно выступлений перед оккупантами и их прославления.

К слову Финалистка "Холостяка" Яна Соломко, которая предала Украину, во второй раз вышла замуж: кадры с праздника

Какие оправдания придумала на этот раз Соломко

В своем блоге Яна отметила, что переехала в Россию еще в 2018 году, то есть до начала полномасштабного вторжения. По ее словам, это решение было чисто профессиональным.

Также предательница сделала из себя жертву, заявив, что ей было очень трудно работать в России, как украинке, поэтому, когда закончился контракт, она сбежала уже в США. Более того, женщина считает, после всех позорных и нелепых действий, себя украинкой и отметила, что Россия никогда не была ее родиной.

У меня были договорные обязательства, и во время войны, находиться в России как украинке было сложно. В конце концов, мне удалось закончить контракт и уехать из России в США. Россия не была моей Родиной. Я украинка, и это никогда не изменится, кто бы и что бы не говорил и не писал,

– заявила Соломко.

Также артистка не будет возвращаться к музыкальной карьере, а вместо этого сконцентрируется на семье. Более того, у предательницы есть надежда на мирную жизнь в Европе.

К тому же Соломко заверила, что ее любимый не имеет никакого отношения к России, он просто "многонациональный человек".

Мы с мужем знакомы 11 лет. Он многонациональный человек, но не русский, как пишут. О нашей дружбе уже много лет знали даже наши родители. Он тот, кто уже был в моей жизни, а не тот, кого я недавно встретила. Он приехал в Майами после того, как я уехала из России, и за какое-то время мы поняли, что чувства все эти годы были больше, чем дружба. Мы решили, что больше не будем терять ни одного дня!

– рассказала Соломко.



Оправдание Яны Соломко / Скриншот из инстаграма изменщицы



Соломко придумывает новые оправдания / Скриншот из инстаграма предательницы

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