Вперше після розлучення: фіналістка "Холостяка-1" Яна Соломко показала нового коханого

17 березня 2024, 15:38
Читать новость на русском

Джерело:

Яна Соломко

Яна Соломко поділилася фотографією зі своїм новим бойфрендом. Вона вперше після свого розлучення у 2019 році показала його обличчя.

Чоловік виглядає старшим ніж Яна. Крім того, він лисий та має бороду.

Цікаво Я є частиною великого народу, – зрадниця Повалій похизувалася російським паспортом

 

Який має вигляд обранець Яни Соломко

Виконавиця поділилася романтичною світлиною, на якій зафіксовано ніжний момент між парою: Яна ніжно поклала підборіддя на голову чоловіка й обійняла його.

Цікаво, що на фото закохані постави у білих сорочках.

Ось як це відчувається, коли це справжнє кохання,
– зазначила під фото співачка.

Для довідки! 16 травня 2014 року виконавиця вийшла заміж за бізнесмена Олега Солодухова, який працює у сфері морських перевезень. Пара познайомилася за кордоном, а через рік після одруження у них народилася донька Кіра. У 2019 році стало відомо, що артистка розлучилася з чоловіком. 


Яна Соломко з коханим / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про Яну Соломко

  • Дівчина стала відомою після участі в першому сезоні романтичного реаліті "Холостяк". Тоді вона стала фіналісткою шоу, але перемогу не здобула.
  • Яна деякий час намагалася розпочати співочу кар'єру в Україні, однак її спроби виявилися невдалими. 
  • У 2020 році стало відомо, що Соломко переїхала до Москви, де почала виступати під псевдонімом SOYANA. Тоді вона заявила: "Шкода, що моя країна не приймає мене так само, як приймають тут".
  • Навіть після початку повномасштабного вторгнення виконавиця виступала в Росії. 
  • Втім,  у вересні 2023 року вона прийняла рішення виїхати. Разом зі своєю донькою артистка оселилася в Маямі.

Автор: Софія Хомишин