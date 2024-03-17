Мужчина выглядит старше чем Яна. Кроме того, он лысый и имеет бороду.
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Как выглядит избранник Яны Соломко
Исполнительница поделилась романтической фотографией, на которой зафиксирован нежный момент между парой: Яна положила подбородок на голову мужа и обняла его.
Интересно, что на фото влюбленные поставили в белых рубашках.
Вот как это чувствуется, когда это настоящая любовь,
– отметила под фото певица.
Яна Соломко с любимым / Фото из инстаграмма певицы
Что известно о Яне Соломко
- Девушка стала известной после участия в первом сезоне романтического реалити "Холостяк". Тогда она стала финалисткой шоу, но победу не одержала.
- Яна некоторое время пыталась начать певческую карьеру в Украине, однако ее попытки оказались неудачными.
- В 2020 году стало известно, что Соломко переехала в Москву, где начала выступать под псевдонимом SOYANA. Тогда она заявила: "Жаль, что моя страна не принимает меня так же, как принимают здесь".
- Даже после начала полномасштабного вторжения исполнительница выступала в России.
- Впрочем, в сентябре 2023 года она приняла решение уехать. Вместе со своей дочкой артистка поселилась в Майами.