Мужчина выглядит старше чем Яна. Кроме того, он лысый и имеет бороду.

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Как выглядит избранник Яны Соломко

Исполнительница поделилась романтической фотографией, на которой зафиксирован нежный момент между парой: Яна положила подбородок на голову мужа и обняла его.

Интересно, что на фото влюбленные поставили в белых рубашках.

Вот как это чувствуется, когда это настоящая любовь,

– отметила под фото певица.

Для справки! 16 мая 2014 года исполнительница вышла замуж за бизнесмена Олега Солодухова, который работает в сфере морских перевозок. Пара познакомилась за границей, а через год после бракосочетания у них родилась дочь Кира. В 2019 году стало известно, что артистка развелась с мужем.



Яна Соломко с любимым / Фото из инстаграмма певицы

Что известно о Яне Соломко