Мужчина выглядит старше чем Яна. Кроме того, он лысый и имеет бороду.

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Как выглядит избранник Яны Соломко

Исполнительница поделилась романтической фотографией, на которой зафиксирован нежный момент между парой: Яна положила подбородок на голову мужа и обняла его.

Интересно, что на фото влюбленные поставили в белых рубашках.

Вот как это чувствуется, когда это настоящая любовь,
– отметила под фото певица.

Яна Соломко с любимым
Яна Соломко с любимым / Фото из инстаграмма певицы

Что известно о Яне Соломко

  • Девушка стала известной после участия в первом сезоне романтического реалити "Холостяк". Тогда она стала финалисткой шоу, но победу не одержала.
  • Яна некоторое время пыталась начать певческую карьеру в Украине, однако ее попытки оказались неудачными.
  • В 2020 году стало известно, что Соломко переехала в Москву, где начала выступать под псевдонимом SOYANA. Тогда она заявила: "Жаль, что моя страна не принимает меня так же, как принимают здесь".
  • Даже после начала полномасштабного вторжения исполнительница выступала в России.
  • Впрочем, в сентябре 2023 года она приняла решение уехать. Вместе со своей дочкой артистка поселилась в Майами.