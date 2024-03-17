Чоловік виглядає старшим ніж Яна. Крім того, він лисий та має бороду.
Цікаво Я є частиною великого народу, – зрадниця Повалій похизувалася російським паспортом
Який має вигляд обранець Яни Соломко
Виконавиця поділилася романтичною світлиною, на якій зафіксовано ніжний момент між парою: Яна ніжно поклала підборіддя на голову чоловіка й обійняла його.
Цікаво, що на фото закохані постави у білих сорочках.
Ось як це відчувається, коли це справжнє кохання,
– зазначила під фото співачка.
Яна Соломко з коханим / Фото з інстаграму співачки
Що відомо про Яну Соломко
- Дівчина стала відомою після участі в першому сезоні романтичного реаліті "Холостяк". Тоді вона стала фіналісткою шоу, але перемогу не здобула.
- Яна деякий час намагалася розпочати співочу кар'єру в Україні, однак її спроби виявилися невдалими.
- У 2020 році стало відомо, що Соломко переїхала до Москви, де почала виступати під псевдонімом SOYANA. Тоді вона заявила: "Шкода, що моя країна не приймає мене так само, як приймають тут".
- Навіть після початку повномасштабного вторгнення виконавиця виступала в Росії.
- Втім, у вересні 2023 року вона прийняла рішення виїхати. Разом зі своєю донькою артистка оселилася в Маямі.