Чоловік виглядає старшим ніж Яна. Крім того, він лисий та має бороду.

Цікаво Я є частиною великого народу, – зрадниця Повалій похизувалася російським паспортом

Який має вигляд обранець Яни Соломко

Виконавиця поділилася романтичною світлиною, на якій зафіксовано ніжний момент між парою: Яна ніжно поклала підборіддя на голову чоловіка й обійняла його.

Цікаво, що на фото закохані постави у білих сорочках.

Ось як це відчувається, коли це справжнє кохання,

– зазначила під фото співачка.

Для довідки! 16 травня 2014 року виконавиця вийшла заміж за бізнесмена Олега Солодухова, який працює у сфері морських перевезень. Пара познайомилася за кордоном, а через рік після одруження у них народилася донька Кіра. У 2019 році стало відомо, що артистка розлучилася з чоловіком.



Яна Соломко з коханим / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про Яну Соломко