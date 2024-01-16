11 січня фіналісти Нацвідбору презентували свої конкурсні треки. Наймолодший виконавець YAKTAK хоче представляти Україну з треком LaLaLa. Днями він випустив кліп на цю пісню.

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YAKTAK випустив кліп на пісню

Виконавець презентує трек LaLaLa як драйвовий і танцювальний трек про вічне. Пісня має передати почуття героя, який прагне кохання, але зіткнувся з невзаємністю. YAKTAK експериментував з виконанням, тому композиція набула доволі незвичного стилю, що дивує його прихильників.

Євробачення – це моя мрія дитинства. Коли я тільки починав співати, я дивився конкурс і уявляв себе на його сцені. Я постарався зробити крутий, запальний трек. Зробив все можливе від себе і вклав всю свою душу і внутрішній вогонь,

– прокоментував YAKTAK.

За словами музиканта, він попрацював над треком та зробив такий хук, щоб пісня запам'ятовувалась з перших нот. Окрім того, він намагався вкласти у LaLaLa справжню українську енергію. На думку YAKTAK, його виступ на Євробаченні є шансом ще більше допомогти ЗСУ.

YAKTAK – LaLaLa: дивіться відео онлайн

Як пісню LaLaLa просувають у мережі

Артист та його наставник Олег Псюк активно просувають конкурсний трек у соцмережах та музичних каналах. У тіктоці за кілька днів зняли майже 5 тисяч відео під пісню LaLaLa. Ці ролики знімають не просто користувачі, а популярні в Україні тікток-блогери, які закликають запускати новий тренд.

"Цьогоріч YAKTAK б'є органічними промо-рекордами. Серед них активна співпраця з блогерами, які просто заполонили тікток під його звук. Проте його команда пішла ще далі: під прем'єру був випущений офіційний кліп, який вже крутиться на музичних каналах з відвертою агітацією "Голосуй за YAKTAK". Народна мудрість каже, що якщо в наставниках Олег Псюк, то усі методи йдуть в роботу", – коментує "Музвар".

Відео під трек LaLaLa: