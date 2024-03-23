В YouTube та Spotify регулярно оновлюються топи пісень, популярних в Україні. Хоча різні дослідження свідчать, що у 2023 році українська музика стала значно популярнішою, у трендах не обходиться без російських виконавців, передає Show 24.

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Яких російських артистів досі слухають в Україні

Більшість треків з українського ТОП-100 в YouTube Music — це пісні українських та закордонних виконавців. Причому, значна частина цих треків свого часу активно вірусилася в ТікТок.

Однак, деякі позиції в цьому чарті займають російські виконавці. Наприклад, MORGENSHTERN, відомий тим, що боїться повертатися в Росію через острах мобілізації та суду "через торгівлю наркотиками". Ще у 2021 році він включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Музикант, хоч і висловлювався про війну в Україні, однак робив це дуже розмито, зазначаючи, що "не хоче робити жодних політичних висловлювань".

Один з небагатьох його меседжів про війну в Україні був у треці "12", записаному разом з українським бітмейкером Владиславом Палагіним. У пісні він говорить про "великих дядьок, яким все одно на російських солдатів". Загалом, чіткої позиції щодо дій Росії виконавець так і не висловив.

MORGENSHTERN у ТОП-100 популярних пісень в Україні / Скриншот з YouTube Music

Є у цьому списку і російський виконавець Matrang. Публічних висловлювань про війну в Україні він практично не робив. Втім, на початку повномасштабної війни він заявив про свій намір віддати кошти з концерту в Санкт-Петербурзі українським "біженцям", які виїхали до Росії.

Крім того, виконавець потрапив до списку російських діячів, які підтримують або ж уникають теми війни, яку розпочала Росія.

Matrang у ТОП-100 популярних пісень в Україні / Скриншот з YouTube Music

Ще одну позицію в топі зайняв російський репер Рем Дигга, який ще з 2014 року "відзначився" концертами на окупованих українських територіях. А російські ЗМІ називають його "автором неофіційного гімну ополченців на Донбасі".

Рем Дигга у ТОП-100 популярних пісень в Україні / Скриншот з YouTube Music

Не покидає чарт і трек російського гурту "АИГЕЛ", що став саундтреком до скандального серіалу "Слово пацана". Наприкінці грудня 2023 року трек узагалі був на перших позиціях у чарті, а нині "спустився" на 72 сходинку.

Хоч гурт не підтримав війну і виїхав з Росії, у серіалі "Слово пацана" його трек "Пыяла" звучить по кілька разів. До слова, у Росії цей серіал здобув надзвичайну популярність. Його переглянула й чимала українська аудиторія, що викликало обурення в соцмережах.

АИГЕЛ у ТОП-100 популярних пісень в Україні / Скриншот з YouTube Music

До слова, у топі Spotify на першій сходинці опинився трек білоруського виконавця "Ap$ent". Білоруські медіа пишуть, що він висловлюється проти війни й також виїхав з країни. Втім, популярність такого контенту в українському чарті "спустила" в рейтингу українських виконавців.

Слід зазначити, що на другому місці після білоруського виконавця у Spotify опинився MORGENSHTERN.

ТОП пісень в Україні у Spotify / Скриншот зі Spotify

Нагадаємо, що на початку січня українська співачка Злата Огнєвіч обурилася тим, як часто російські виконавці потрапляють в українські чарти.

Це не вкладається в голові! Половина українських музичних трендів на YouTube – це російський контент. Це коли кожен день Україна утопає у крові та втрачає найкращих людей,

— казала виконавиця.

Вона також склала список артистів, яких слухають українці під час війни.

MORGENSHTERN — росіянин, який боїться повертатися на Росію через страх мобілізації та суду.

Ярослав Сумишевский, який занесений у "Миротворець" через виступи в окупованому Криму.

SHAMAN — рупор "русского мира" та довірена особа Путіна.

Виходить, що українці продовжують слухати виконавців, які підтримують країну-агресора, виступають там з концертами та отримують за це кошти.