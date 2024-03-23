В YouTube и Spotify регулярно обновляются топы песен, популярных в Украине. Хотя различные исследования свидетельствуют, что в 2023 году украинская музыка стала значительно популярнее, в трендах не обходится без российских исполнителей, передает Show 24.

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Каких российских артистов до сих пор слушают в Украине

Большинство треков из украинского ТОП-100 в YouTube Music - это песни украинских и зарубежных исполнителей. Причем, значительная часть этих треков в свое время активно вирусилась в ТикТок.

Однако, некоторые позиции в этом чарте занимают российские исполнители. Например, MORGENSHTERN, известен тем, что боится возвращаться в Россию из-за боязни мобилизации и суда "из-за торговли наркотиками". Еще в 2021 году он включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Музыкант, хоть и высказывался о войне в Украине, однако делал это очень размыто, отмечая, что "не хочет делать никаких политических высказываний".

Один из немногих его месседжей о войне в Украине был в треке "12", записанном вместе с украинским битмейкером Владиславом Палагиным. В песне он говорит о "больших дядях, которым все равно на российских солдат". В общем, четкой позиции относительно действий России исполнитель так и не выразил.

MORGENSHTERN в ТОП-100 популярных песен в Украине / Скриншот с YouTube Music

Есть в этом списке и российский исполнитель Matrang. Публичных высказываний о войне в Украине он практически не делал. Впрочем, в начале полномасштабной войны он заявил о своем намерении отдать средства с концерта в Санкт-Петербурге украинским "беженцам", которые выехали в Россию.

Кроме того, исполнитель попал в список российских деятелей, которые поддерживают или же избегают темы войны, которую начала Россия.

Matrang в ТОП-100 популярных песен в Украине / Скриншот с YouTube Music

Еще одну позицию в топе занял российский рэпер Рэм Дигга, который еще с 2014 года "отметился" концертами на оккупированных украинских территориях. А российские СМИ называют его "автором неофициального гимна ополченцев на Донбассе".

Рэм Дигга в ТОП-100 популярных песен в Украине / Скриншот с YouTube Music

Не покидает чарт и трек российской группы "АИГЕЛ", ставший саундтреком к скандальному сериалу "Слово пацана". В конце декабря 2023 года трек вообще был на первых позициях в чарте, а сейчас "спустился" на 72 строчку.

Хотя группа не поддержала войну и уехала из России, в сериале "Слово пацана" его трек "Пыяла" звучит по несколько раз. К слову, в России этот сериал получил чрезвычайную популярность. Его посмотрела и немалая украинская аудитория, что вызвало возмущение в соцсетях.

АИГЕЛ в ТОП-100 популярных песен в Украине / Скриншот с YouTube Music

К слову, в топе Spotify на первой строчке оказался трек белорусского исполнителя "Ap$ent". Белорусские медиа пишут, что он высказывается против войны и также выехал из страны. Впрочем, популярность такого контента в украинском чарте "спустила" в рейтинге украинских исполнителей.

Следует отметить, что на втором месте после белорусского исполнителя в Spotify оказался MORGENSHTERN.

ТОП песен в Украине в Spotify / Скриншот со Spotify

Напомним, что в начале января украинская певица Злата Огневич возмутилась тем, как часто российские исполнители попадают в украинские чарты.

Это не укладывается в голове! Половина украинских музыкальных трендов на YouTube – это российский контент. Это когда каждый день Украина утопает в крови и теряет лучших людей,

— говорила исполнительница.

Она также составила список артистов, которых слушают украинцы во время войны.

MORGENSHTERN — россиянин, который боится возвращаться на Россию из-за страха мобилизации и суда.

Ярослав Сумишевский, который занесен в "Миротворец" из-за выступлений в оккупированном Крыму.

SHAMAN — рупор "русского мира" и доверенное лицо Путина.

Получается, что украинцы продолжают слушать исполнителей, которые поддерживают страну-агрессора, выступают там с концертами и получают за это деньги.