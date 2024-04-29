Павло Зібров майже 40 років виступає на сцені. Його пісні досі залишаються популярними та звучать у кожному місті України. Як змінювався Павло та де він зараз, детальніше розповість Show 24.

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Як змінювався Павло Зібров

Майбутній артист, родом з Вінничини, народився у родині українки та болгарина. Мати працювала вчителькою, а батько володів одразу 40 спеціальностями.



Павло разом з мамою і братом / Фото з відкритих джерел

З 9 років Павло почав цікавитися музикою, тому вступив до музичної спецшколи-інтернату імені Миколи Лисенка. Там навчався за спеціальністю віолончеліст, контрабасист.



Зібров у дитинстві / Фото з відкритих джерел

Згодом 20-річний Зібров вступив до Київської консерваторії імені Чайковського. Паралельно він почав працювати у Державному естрадно-симфонічному оркестрі України. Однак, після закінчення навчання Павло потрапив на службу в армію, де вже у 23 роки опинився в Афганістані.



Майбутній артист служить в армії / Фото з відкритих джерел

Чоловік настільки сильно хотів розвиватися у музичній сфері, що вступив до консерваторії вдруге, але вже на іншу спеціальність – класичний вокал. У 1993 році Павло Зібров отримав почесне звання Заслужений артист України. Того ж року розпочав співпрацю з Юрієм Рибчинським, який написав відомі усім пісні "Хрещатик", "Мертві Бджоли не гудуть" і "День Народження".

Наступного року він разом з дружиною Мариною створив перший приватний театр пісні імені Павла Зіброва. До того ж артист там працював як директор і художній керівник. Вже у 1996 році його визнали Народним артистом України.



Павло Зібров на початку кар'єри / Фото з відкритих джерел

З того моменту кар'єра Павла пішла вгору. Він стає викладачем кафедри естрадного співу в Київському університеті культури та мистецтв. Пізніше його залучають до виступів на фестивалях, зйомок фільмів, участі у популярних українських шоу: "Танці з зірками", "Голос країни", "МастерШеф.Селебріті", "Співають всі" тощо.

Особисте життя Зіброва

Артист одружений двічі. Перша кохана Тетяна Самофалова привабила Зіброва ще у студентські роки. Тоді пара і вирішила одружитися, однак шлюб не протримався довго.

Пізніше новою обраницею співака стала дівчина Марина. У 1994 році пара одружилася. Чоловік разом з жінкою мають трьох дітей – доньку Діану, сина Сергія та пасинка Олександра, від першого шлюбу Марини.



Павло і Марина Зіброви / Фото з інстаграму співака

Де зараз Павло Зібров

З початком повномасштабного вторгнення артист з родиною залишився у будинку на Київщині. Співак зізнався, що вранці Марина прокинулася від вибухів, а потім розбудила і Павла. Родині Зіброва було дуже страшно залишатися в місті, тому вони вирішили поїхати з нього на певний час.

‎Ми живемо недалеко від Василькова, куди приходилися одні з перших ударів ракетами. У такому пеклі ми були три тижні й все ж таки вирішили поїхати на деякий час, щоб заспокоїти нерви та прийти до критичного мислення,

– згадував співак.

Наразі артист перебуває в Києві. Він дає концерти як в Україні, так і закордоном. Однак, Зіброву дуже складно займатися творчістю в умовах війни. Водночас артист прийняв рішення не співати російською мовою. Після цієї заяви Павло поділився, що має написану пісню до дня перемоги України у війні з Росією.

Павло Зібров веде активне публічне і творче життя – дає концерти, знімається в шоу, веде соціальні мережі, підтримує збори для армії та виступає для військовослужбовців. А нещодавно виконавець висловив готовність розпрощатися зі своїм фірмовим стилем – з вусами. Однак, за двох умов: перша – мільйон доларів, друга – зібрані гроші за вуса підуть на купівлю танка, який винищить росіян.