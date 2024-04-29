Павел Зибров почти 40 лет выступает на сцене. Его песни до сих пор остаются популярными и звучат в каждом городе Украины. Как менялся Павел и где он сейчас, подробнее расскажет Show 24.

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Как менялся Павел Зибров

Будущий артист, родом из Винницкой области, родился в семье украинки и болгарина. Мать работала учительницей, а отец владел сразу 40 специальностями.



Павел вместе с мамой и братом / Фото из открытых источников

С 9 лет Павел начал интересоваться музыкой, поэтому поступил в музыкальную спецшколу-интернат имени Николая Лысенко. Там учился по специальности виолончелист, контрабасист.



Зибров в детстве / Фото из открытых источников

Впоследствии 20-летний Зибров поступил в Киевскую консерваторию имени Чайковского. Параллельно он начал работать в Государственном эстрадно-симфоническом оркестре Украины. Однако, после окончания учебы Павел попал на службу в армию, где уже в 23 года оказался в Афганистане.



Будущий артист служит в армии / Фото из открытых источников

Мужчина настолько сильно хотел развиваться в музыкальной сфере, что поступил в консерваторию во второй раз, но уже на другую специальность – классический вокал. В 1993 году Павел Зибров получил почетное звание Заслуженный артист Украины. В том же году начал сотрудничество с Юрием Рыбчинским, который написал известные всем песни "Крещатик", "Мертвые Пчелы не гудят" и "День Рождения".

В следующем году он вместе с женой Мариной создал первый частный театр песни имени Павла Зиброва. К тому же артист там работал как директор и художественный руководитель. Уже в 1996 году его признали Народным артистом Украины.



Павел Зибров в начале карьеры / Фото из открытых источников

С того момента карьера Павла пошла вверх. Он становится преподавателем кафедры эстрадного пения в Киевском университете культуры и искусств. Позже его привлекают к выступлениям на фестивалях, съемкам фильмов, участию в популярных украинских шоу: "Танцы со звездами", "Голос страны", "МастерШеф.Селебрити", "Поют все" и др.

Личная жизнь Зиброва

Артист женат дважды. Первая возлюбленная Татьяна Самофалова привлекла Зиброва еще в студенческие годы. Тогда пара и решила пожениться, однако брак не продержался долго.

Позже новой избранницей певца стала девушка Марина. В 1994 году пара поженилась. Мужчина вместе с женщиной имеют троих детей – дочь Диану, сына Сергея и пасынка Александра, от первого брака Марины.



Павел и Марина Зибровы / Фото из инстаграмма певца

Где сейчас Павел Зибров

С началом полномасштабного вторжения артист с семьей остался в доме в Киевской области. Певец признался, что утром Марина проснулась от взрывов, а потом разбудила и Павла. Семье Зиброва было очень страшно оставаться в городе, поэтому они решили уехать из него на время.

Мы живем недалеко от Василькова, куда приходились одни из первых ударов ракетами. В таком аду мы были три недели и все же решили уехать на некоторое время, чтобы успокоить нервы и прийти к критическому мышлению,

– вспоминал певец.

Сейчас артист находится в Киеве. Он дает концерты как в Украине, так и за рубежом. Однако, Зиброву очень сложно заниматься творчеством в условиях войны. В то же время артист принял решение не петь на русском языке. После этого заявления Павел поделился, что имеет написанную песню ко дню победы Украины в войне с Россией.

Павел Зибров ведет активную публичную и творческую жизнь – дает концерты, снимается в шоу, ведет социальные сети, поддерживает сборы для армии и выступает для военнослужащих. А недавно исполнитель выразил готовность распрощаться со своим фирменным стилем – с усами. Однако, при двух условиях: первое – миллион долларов, второе – собранные деньги за усы пойдут на покупку танка, который истребит россиян.