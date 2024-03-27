Справжнє ім'я Джамали – Сусана Джамаладінова. Вона має кримськотатарське коріння, розповідає Show 24. За час своєї кар'єри здобула чимало відзнак та нагород: була визнана Народною артисткою України, була лауреаткою премії Шевченка, здобула перемогу на Євробаченні у 2016 році.

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Дитинство та юність

Джамала народилася 1983 року на території Киргизії, в родині кримського татарина Аліма Джамаладінова та вірменки Галини Тумасової. Згодом сім'я переїхала у Мелітополь, а пізніше – до Криму. Батьки майбутньої співачки працювали музикантами.

Джамала у дитинстві / Фото з Інстаграму артистки

З дитинства Джамала активно займалася музикою. Виступала на різних конкурсах, навчалася в музичній школі. В одному з дописів вона пригадувала, що крім навчання, багато допомагала батькам, а після школи навіть пасла баранців.

А ще розповіла про один зі своїх експериментів із зовнішністю і поділилася фото, де вона з коротким волоссям.

Джамала у дитинстві / Фото з інстаграму співачки

Це фото нагадує мені, як я не стала "жовтенятком". Слава Богу…Бо зробили його як раз за тиждень до того, як ми всі мали фотографуватись з тими значками. Але за декілька днів все, бац! і розвалилось. Пам’ятаю, що мені дуже хотілось змінити зачіску, тому я підстригла себе сама,

– пригадувала виконавиця.

Після музичної школи Джамала продовжила творчу діяльність і пішла навчатися в Сімферопольське музичне училище, а згодом – у Національну музичну академію в Києві, яку закінчила з відзнакою.

Джамала в юності / Фото з інстаграму артистки

Від навчання в університеті до 2007 року Джамала була учасницею квінтету Beauty Band. Паралельно вона брала участь в українських та закордонних музичних фестивалях.

Вона мріяла реалізувати себе у класичній музиці й стати солісткою міланської опери La Scala. Та потім захопилася джазом і соулом, тож її творчий шлях повернув в іншому напрямку. Їй запропонували виступити на міжнародному конкурсі "Нова хвиля", і на цю пропозицію співачка погодилася. У конкурсі вона розділила перемогу разом з іншим конкурсантом.

Після "Нової хвилі" Джамала стрімко почала набувати популярності.

Розквіт кар'єри та зміна іміджу

У 2010 році Джамала привернула увагу глядачів завдяки участі в українському національному відборі на Євробачення з піснею "Smile". Хоча співачка й не виграла відбір, але це стало переламним моментом у її кар'єрі.

У 2011 році Джамала кардинально змінила імідж – зробила нову зачіску й перейшла на ретро-стиль.

Співачка Джамала / Фото: Tochka.net

Того ж року вийшов дебютний альбом і відбувся перший сольний концерт. Джамала активно гастролювала та виступала на різноманітних музичних фестивалях в Україні та за кордоном. Брала участь у міжнародних музичних шоу та конкурсах.

У 2013 році Джамала спробувала себе в акторській справі та знялася у фільмах "Поводир" та "Поліна".



Джамала у фільмі "Поводир" / Кадр з фільму

2014 рік був важливим для Джамали не тільки в музичному плані, але й з політичної точки зору. Вона виступала на Євромайдані, а згодом анексія Криму глибоко вплинула на співачку, що спонукало її активно висловлюватись з цього питання.

Участь Джамали в Євробаченні 2016 року стала історичною не тільки для неї самої, але й для України. Вона представляла Україну з піснею "1944", яка має глибоке історичне значення. Пісня принесла Україні перемогу та стало піковим етапом у розвитку кар'єри Джамали.

В подальші роки Джамала записувала багато нових треків, давала концерти в Україні та за кордоном. В її образах усе частіше можна було побачити елементи автентики.

Джамала / Фото з Інстаграму артистки

Джамала на сцені / Фото з інстаграму артистки

В цей період творчість Джамали стала більш глибокою. Вона часто зачіпала теми збереження пам'яті культурної спадщини кримськотатарського народу.

Джамала під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення Джамала почала використовувати творчість привернення міжнародної уваги міжнародної спільноти. Вона брала участь у численних благодійних акціях, концертах зі збору коштів для потреб українського населення та Збройних Сил України.

Джамала також активно висловлювалась у соціальних мережах та міжнародних медіа, ділячись інформацією про ситуацію в країні та закликаючи до миру. "Голос Америки" навіть випустив про неї документальний фільм.

Це не лише українська війна. Це війна Росії проти європейських цінностей. Цінності, які будувалися протягом тривалого часу після Другої світової війни. І "ніколи знову", на жаль, повторилося знову,

– казала співачка у фільмі.

Сім'я та особисте життя

Джамала разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим виховує двох синів – Еміра-Рахмана, якому скоро буде 6 років, та Селіма-Гірая, якому – чотири. Після того, як розпочалося масштабне вторгнення, діти спочатку перебували в Туреччині з тіткою, а потім разом із матір'ю переїхали до Польщі, де почали відвідувати дитячий садок.

Варто зазначити, що дві попередні вагітності Джамали збіглися з періодами національних відборів на Євробачення: у 2018 році вона була суддею, а в 2020 році виступила як спеціально запрошена зірка.

Джамала з сім'єю / Фото з Інстаграму артистки

Про свою третю вагітність виконавиця оголосила напередодні Національного відбору на Євробачення 2023, де вона була в ролі судді.