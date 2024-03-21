Як виглядає легенда

На сторінці видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" опублікували їхнє спільне фото, на якому видно, як зараз виглядає письменниця.

Цікаво Тоді й зараз: як змінився Андрій Хливнюк за 20 років музичної кар'єри

Малкович прийшов у гості до Костенко, вручив їй подарунок і подарував орхідею.

Привітав Українську Поетичну Легенду орхідеями під колір її книжки, яка розійшлася накладом у майже 250 тисяч примірників! Многая літа, наша неповторна Королево,

— пишуть на сторінці видавництва.

Користувачі одразу зауважили, що письменниця особливо добре виглядає у свої роки:

"Ліна Василівна чудово виглядає! Пан Іван звісно також, особливо шарф"

"Крутість цієї світлини — зашкалює"

"Які прекрасні. Многая літа"

"Дякую, що ви є, що надихаєте, оберігаєте, душу навиворіт вивертаєте, щоб не була в трясовині. Хочу, щоб ви жили весь час! Щоб нагадували нам, якими ми маємо бути"

До речі, з нагоди дня народження поетеси британська акторка Емма Томпсон прочитала її вірш "Крила" англійською мовою.

Українці висловили подяку акторці, яка є дворазовою володаркою нагород "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA. У коментарях вони залишили їй слова вдячності й наголосили, що перемога буде за Україною.