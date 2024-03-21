Как выглядит легенда

На странице издательства "А-ба-ба-ба-га-ла-ма-га" опубликовали их совместное фото, на котором видно, как сейчас выглядит писательница.

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Малкович пришел в гости к Костенко, вручил ей подарок и подарил орхидею.

Поздравил Украинскую Поэтическую Легенду орхидеями под цвет ее книги, которая разошлась тиражом в почти 250 тысяч экземпляров! Многая лета, наша неповторимая Королева,

- пишут на странице издательства.

Пользователи сразу заметили, что писательница особенно хорошо выглядит в свои годы:

"Лина Васильевна прекрасно выглядит! Господин Иван конечно также, особенно шарф"

"Крутость этой фотографии — зашкаливает"

"Какие прекрасные. Многая лета"

"Спасибо, что вы есть, что вдохновляете, оберегаете, душу наизнанку выворачиваете, чтобы не была в трясине. Хочу, чтобы вы жили все время! Чтобы напоминали нам, какими мы должны быть"

Кстати, по случаю дня рождения поэтессы британская актриса Эмма Томпсон прочитала ее стихотворение "Крылья" на английском языке.

Украинцы выразили благодарность актрисе, которая является двукратной обладательницей наград "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. В комментариях они оставили ей слова благодарности и подчеркнули, что победа будет за Украиной.