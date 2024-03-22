Після зйомок кліпу у Києві: солістка Within Temptation з теплом звернулась до українців

Солістка гурту Within Temptation підтримала українців після зйомок кліпу в Києві. Вона поділилась враженнями візиту і подякувала за цей досвід.

Вокалістка Within Temptation Шарон ден Адель записала відео, в якому з теплом і підтримкою звернулась до українців.

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Солістка Within Temptation звернулась до українців

Шарон ден Адель подякувала Всеукраїнській Асоціації Музичних подій, яка допомагала колективу знімати відеороботу, показувала важливі місця Києва та загалом зустріла музикантів з відкритими обіймами.

Мені дуже сподобався мій візит. Це були дивовижні відвідини вашої країни. Залишайтеся сильними. Слава Україні,

– сказала солістка Within Temptation.

Солістка Within Temptation про візит до України: відео

Within Temptation зняли кліп у Києві

Знаменитий нідерландський гурт кілька днів тому завітав до України, щоб зняти кліп на нову пісню Fool’s Parade. Це трек про засудження брехні та злочини Росії. Цікаво, що її записували разом з українським музикантом Алексом Ярмаком.

Зніманням кліпу займався відомий український режисер Інді Хаїт, який створив відео "На самоті" для Наді Дорофєєвої та Massandra для Latexfauna. Його прем'єра відбудеться 5 квітня.

Гурт з Нідерландів Within Temptation підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення. Музиканти виступали на концертах, де збирали кошти на підтримку України. Гроші пішли для фонду Ukraine Air Ops, які закуповували човни для військових на Херсонському напрямку.