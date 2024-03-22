Вокалістка Within Temptation Шарон ден Адель записала відео, в якому з теплом і підтримкою звернулась до українців.
Цікаво Світло переможе темряву, – "Океан Ельзи" випустив першу англомовну пісню в історії гурту
Солістка Within Temptation звернулась до українців
Шарон ден Адель подякувала Всеукраїнській Асоціації Музичних подій, яка допомагала колективу знімати відеороботу, показувала важливі місця Києва та загалом зустріла музикантів з відкритими обіймами.
Мені дуже сподобався мій візит. Це були дивовижні відвідини вашої країни. Залишайтеся сильними. Слава Україні,
– сказала солістка Within Temptation.
Солістка Within Temptation про візит до України: відео
Within Temptation зняли кліп у Києві
- Знаменитий нідерландський гурт кілька днів тому завітав до України, щоб зняти кліп на нову пісню Fool’s Parade. Це трек про засудження брехні та злочини Росії. Цікаво, що її записували разом з українським музикантом Алексом Ярмаком.
- Зніманням кліпу займався відомий український режисер Інді Хаїт, який створив відео "На самоті" для Наді Дорофєєвої та Massandra для Latexfauna. Його прем'єра відбудеться 5 квітня.
Гурт з Нідерландів Within Temptation підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення. Музиканти виступали на концертах, де збирали кошти на підтримку України. Гроші пішли для фонду Ukraine Air Ops, які закуповували човни для військових на Херсонському напрямку.