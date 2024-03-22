Вокалистка Within Temptation Шарон ден Адель записала видео, в котором с теплом и поддержкой обратилась к украинцам.

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Солистка Within Temptation обратилась к украинцам

Шарон ден Адель поблагодарила Всеукраинскую Ассоциацию Музыкальных событий, которая помогала коллективу снимать видеоработу, показывала важные места Киева и вообще встретила музыкантов с распростертыми объятиями.

Мне очень понравился мой визит. Это было удивительное посещение вашей страны. Оставайтесь сильными. Слава Украине,

– сказала солистка Within Temptation.

Солистка Within Temptation о визите в Украину: видео

Within Temptation сняли клип в Киеве

Знаменитая нидерландская группа несколько дней назад посетила Украину, чтобы снять клип на новую песню Fool's Parade. Это трек об осуждении лжи и преступлениях России. Интересно, что ее записывали вместе с украинским музыкантом Алексом Ярмаком.

Съемкой клипа занимался известный украинский режиссер Инди Хаит, который создал видео "В одиночестве" для Нади Дорофеевой и Massandra для Latexfauna. Его премьера состоится 5 апреля.

Группа из Нидерландов Within Temptation поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Музыканты выступали на концертах, где собирали средства в поддержку Украины. Деньги пошли для фонда Ukraine Air Ops, которые закупали лодки для военных на Херсонском направлении.