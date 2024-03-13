Сварки, побачення, знайомство з мамою: Wellboy розповів про стосунки з коханою

Український співак Wellboy рідко ділиться подробицями особистого життя. Проте нещодавно виконавець розповів про те, що він зараз в стосунках. Ба більше, співак поділився подробицями їхнього знайомства з дівчиною, реакцією його мами та тим, що є найголовнішим для нього в стосунках.

Восени 2023 року артист зізнався, що його серце вже зайняте. Обраницею співака виявилася стилістка Яна Савченко. Wellboy вирішив привідкрити завісу їхніх стосунків та поділитися з аудиторією власним щастям.

Вас може зацікавити Ми просто домовилися, – Wellboy розсекретив, як йому вдалося помиритися з лейблом Papa Music

Залицяння та побачення на примірках

Співак зізнвся, що з Яною він разом вже близько року. А познайомилися вони на зйомках кліпу на пісню "Додому", де дівчина працювала як стилістка. Яна настільки запам'яталася парубку, що він вирішив почати діяти.

Залицявся, старався робити компліменти, а перші побачення відбувалися на примірках. От коли була примірка, то я дуже радів цьому,

– поділився артист.

Wellboy зазначив, що він вже познайомив дівчину зі своєю мамою. Це відбулося на вечірці від "Люкс ФМ", де співак мав нагоду виступити. Його мама дуже добре відреагувала на Яну та прийняла її. Водночас Wellboy ще не встиг познайомитися з батьками коханої через те, що вони наразі за кордоном.

Що співак каже про кохану

Артист зізнався, що Яна дуже любляча, ніжна та мудра людина. До того ж він до неї часто прислухається. Водночас співак не приховує і наявні сварки та ревнощі в стосунках. Проте говорить, що це нормально й без них ніяк. А найважливішими рисами стосунків він вважає підтримку, повагу та кохання.

Останні новини про Wellboy