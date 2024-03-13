Осенью 2023 года артист признался, что его сердце уже занято. Избранницей певца оказалась стилистка Яна Савченко. Wellboy решил приоткрыть завесу их отношений и поделиться с аудиторией собственным счастьем.
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Ухаживания и свидания на примерках
Певец признался, что с Яной он вместе уже около года. А познакомились они на съемках клипа на песню "Домой", где девушка работала как стилист. Яна настолько запомнилась парню, что он решил начать действовать.
Ухаживал, старался делать комплименты, а первые свидания происходили на примерках. Вот когда была примерка, то я очень радовался этому,
– поделился артист.
Wellboy отметил, что он уже познакомил девушку со своей мамой. Это произошло на вечеринке от "Люкс ФМ", где певец имел возможность выступить. Его мама очень хорошо отреагировала на Яну и приняла ее. В то же время Wellboy еще не успел познакомиться с родителями любимой из-за того, что они сейчас за границей.
Что певец говорит о любимой
Артист признался, что Яна очень любящий, нежный и мудрый человек. К тому же он к ней часто прислушивается. В то же время певец не скрывает имеющиеся ссоры и ревность в отношениях. Однако говорит, что это нормально и без них никак. А важнейшими чертами отношений он считает поддержку, уважение и любовь.
Последние новости о Wellboy
- В 2023 году артист сообщил о прекращении сотрудничества с музыкальным лейблом Papa Music. Wellboy объяснил, что причиной расторжения контракта стала причастность одного из основателей лейбла к продюсеру беглеца Юрия Бардаша. Сам лейбл опроверг эту информацию через подачу заявления на самих себя в Службу Безопасности Украины.
- Из-за этого певец сменил сценическое имя на Anton Velboi и продолжил исполнять песни, которые принадлежали Papa Music. В то же время лейбл подал на артиста в суд и выиграл его. Певец должен был выплатить Papa Music 300 тысяч долларов до 2028 года.
- Однако конфликт удалось разрешить. Теперь артист должен отработать с лейблом еще 3-4 года, как это было указано в соглашении.
- После скандала с лейблом исполнитель выпустил свою первую песню "Люди на Земле". На тот момент лейбл возмутился такими действиями певца и отметил, что Wellboy не имеет права использовать свое сценическое имя. К тому же он не может начать сотрудничество с другими лейблом, потому что по контракту он является участником PapaMusic.