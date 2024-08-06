Ви ніхто, – В'ячеслав Узелков зробив заяву після гучних слів його сина про зречення

Боксер В'ячеслав Узелков опублікував новий допис та звернувся до тих, хто його "постійно згадує". Раніше син Узелкова заявив, що відвертається від батька.

Після зізнання Роберта Узелкова про його стосунки з батьком, В'ячеслав вперше вийшов на зв'язок. Він звернувся до людей, які його згадують.

До слова Після заяви про зречення від батька: ексдружина Узелкова відреагувала на слова сина

Боксер В'ячеслав Узелков, ймовірно, написав ці слова до свого сина та колишньої дружини. Він побажав їм бути закоханими та коханими.

Кохання є, всі інші, кому важко жити, просто зрозумійте, ви ніхто. Але дякую, що ви є. Тому що, я важливіший у вашому житті, ніж ваше оточення. Раз ви мене постійно згадуєте. Бажаю Вам бути закоханою і коханою людиною,

– написав спорстмен.

Узелков також опублікував фото з коханою. В інстаграм-сторіз він додав, що партнерка найбільше підтримувала його після операції.



В'ячеслав Узелков з коханою / Фото з інстаграму боксера

В'ячеслав Узелков 22 роки перебував у шлюбі з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, вони розлучилися зі скандалом у 2018 році. Днями син В'ячеслава та Марини зізнався, що не хоче бачити свого батька, бо за роки виховання чув від нього лише образи та погрози.

Марина Боржемська відреагувала на допис Роберта і висловила йому подяку за щирість та сміливість.