За словами підлітка, він чув тільки погрози та образливі слова, які адресувалися і його родині, від батька. Роберт запевнив, що не уникав свого тата, а свідомо вирішив не бачитися з ним.

До слова В'ячеслав Узелков зізнався, що 20 років не спілкувався з мамою та розсекретив причину

Як зазначив хлопець, він отримав тільки біль і страждання від спілкування з рідною людиною. Тому він хоче, щоб мережа знала правду про Узелкова.

Він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло. Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль, який він мені приніс. Сподіваюся, що люди, які побачать цей пост і підтримали його, схаменуться,

– заявив Роберт.

Водночас зірковий син бажає, щоб його допис побачив і В'ячеслав. Хлопець публічно звернувся до тата і наголосив, що його терпіти більше ніхто не буде. До того ж пост 15-річний підліток написав самостійно, а не його мама, як звик завжди казати боксер.

Впевнений, що це він також назве брехнею. Батьку, ти зробив все для того, щоб я від тебе відвернувся. Ну що, тепер знай, що це пише не мама, як ти скажеш, а я,

– поділився син Узелкова.



Син Узелкова про свого батька / Скриншот з інстаграму Роберта

Нагадаємо, у грудні 2018 році подружжя В'ячеслава та Марини повідомила про розлучення. Пара виховує двох дітей, однак зірки не підтримують дружніх стосунків.