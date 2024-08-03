У своєму дописі Роберт зізнався, що він отримав тільки біль і страждання від спілкування з рідною людиною. Підліток хоче, щоб всі знали правду про Узелкова.

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Марина відреагувала на пост сина і висловила йому подяку за щирість та сміливість. Вона запевнила, що відчуває себе, ніби за кам'яною стіною після слів хлопця. Жінка перепросила в сина за те, що йому довелося заявити про батька у мережі.

Я побачила твою сміливість бути чесним не тільки перед собою, а й перед іншими – все це викликає велику повагу. У тебе є чому повчитися, а саме гідності та честі, відстоювати свої власні кордони, захищати своє найдорожче – родину, своїх дівчат. Ось воно відчуття – бути за мужніми плечима та відчути жіночу слабкість поруч із тобою,

– звернулася Боржемська.

За словами тренерки, своїм мовчанням та уникненням розмов про В'ячеслава вона хотіла захистити Роберта з його сестрою Олівією від болю. Також Марина підкреслила, що відчула переживання хлопця після того, як прочитала рядки його допису. Вона сподівається, що синові стало легше після зізнання.

Ми маємо вчитися говорити правду вголос, якби це не було складно і важко. Ми повинні захищатися, аби не давати навіть крихітної можливості образити себе, тому що, в першу чергу, це нас руйнує та дуже ранить, формуючи внутрішні комплекси та невпевненість в собі,

– зауважила зірка.

Нагадаємо, Роберт Узелков заявив, що чув від зіркового батька тільки погрози та образливі слова, які водночас адресувалися родині. Хлопець запевнив, що не уникав свого тата, а свідомо вирішив не бачитися з ним.