На тлі одіозних заяв про перемир'я: Козловський і Шаманська підтримали Волошина, якого захейтили

Скандальні висловлювання блогера Олександра Волошина на тлі удару по дитячій лікарні "Охматдит" викликали бурхливу реакцію мережі. Інфлюєнсера вирішили підтримати Віталій Козловський, Аліна Шаманська та Ірина Гатун.

Днями блогер також отримав звинувачення від аудиторії через нібито крадіжку донатів для відновлення дитячої клініки. Втім, Олександр все заперечив і надав звіт, де показав історію витрат для "Охматдиту".

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Замість передачі всієї суми, а саме 6 мільйонів гривень, на потреби лікарні, Олександр вирішив надавати точково допомогу постраждалим. Через це чоловік отримав хвилю критики в соціальних мережах, а популярний телеграм-канал, за яким стежить понад 400 тисяч користувачів, заявив, що блогер вкрав зібрані кошти. Втім, доказів юзери не отримали. Волошин відреагував на ці заяви, запевнивши, що покаже усі звіти.

На бік блогера став відомий співак Віталій Козловський. Артист підкреслив, що весь хейт пройде та побажав триматися. Водночас до виконавця приєдналася блогерка Аліна Шаманська, яка заявила, що правда завжди переможе.

Покажіть мені людей, яким за добу люди надішлють 6 мільйонів гривень! Це головний показник, з якого потрібно починати цю історію,

– поділилася інфлюєнсерка.



Козловський підтримав Волошина / Скриншот з інстаграму блогера



Шаманська про Волошина / Скриншот з інстаграму блогера

Також до підтримки Волошина долучилася акторка "Кварталу 95" Ірина Гатун. Зірка розповіла, що знає Олександра особисто та дуже його поважає.

Я розумію, що йому зараз не смішно, тому що сама нещодавно була у такій ситуації. Не там ви зрадників шукаєте. Я з тобою,

– висловилася Ірина.



Ірина Гатун підтримала Волошина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Олександра Волошина звинуватили у поширенні мови ворожнечі, тому він вирішив надалі не афішувати фінансову допомогу захисникам України. У своїй заяві блогер заявив, що "не готовий брати на себе таку відповідальність".