Вона заявила, що для неї Саша Волошин – розчарування в блогерах-чоловіках. Що цікаво, він вже публічно відповів знаменитості.

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Раміна Есхакзай зауважила, що Олександр Волошин створив собі популярність на "агресивному маркетингу", тож добре вміє грати на емоціях людей. На її думку, він обманює, але гроші не краде і справді допомагає.

Ось ці всі "охоронця побили, мене хочуть побити", я би не сприймала серйозно. Таке враження, що зараз йде прогрів, щоб далі ми побачили смс: "Олександр Волошин покинув країну через погрози розправи",

– написала блогерка.

Раміна додала: "Він брехав своїй дружині, брехав мамі, бреше підписниками, брехав мені. Саша вважає, що українці народ добрий, вони все пробачать. Він набере підписників і заробить потім більше грошей".

Крім того, Есхакзай зауважила, що Волошин не єдиний з інфлюенсерів, який обманює.

Вам дуже брешуть сильно деякі блогери. Як би я не шкварилась, я визнаю помилки. Ці люди демонструють трушність, а насправді порушують закони,

– наголосила інтерв'юерка.

Вона додала, що готова буде попросити вибачення, якщо написала неправду, але водночас підкреслила, що впевнена в тому, що пише.



Раміна Есхакзай висловилась про Олександра Волошина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олександр Волошин вже відреагував на слова блогерки. Він заявив, що лише частково згоден з тим, що Раміна написала в сторіс, але вважає, що вона дуже все гіперболізувала.

Я можу сказати, що Раміна одна в інтерв'ю, одна в сторіс, і зовсім інша на особистих зустрічах і в переписках,

– заявив інфлюенсер.



Олександр Волошин відреагував на слова Раміни Есхакзай / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, напередодні Олександр Волошин показав звіти на витрачені кошти, які він збирав для "Охматдиту".