Дуже багато знайомих так роблять, – Олександр Волошин чесно зізнався, чи зраджував Трінчер

Блогер Олександр Волошин у кінці минулого року розійшовся зі співачкою Анною Трінчер. Чоловік відверто зізнався про кількість і вартість подарунків від дівчини та поставив крапку у чутках про зраду.

До того ж Олександр порівняв колишні стосунки зі стосунками своїх батьків. За словами Волошина, він би так з Анною ніколи не вчинив.

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Які подарунки отримав Волошин від Трінчер

Блогер зізнався, що отримав у подарунок цілу колекцію наручних годинників відомих брендів. Як каже Олександр, він їх собі самостійно ніколи не купував. Ба більше, чоловік досі зберігає свої подарунки в окремій скриньці.



Подаровані годинники Волошину від Трінчер / Скриншот з відео

Чи зраджував Олександр у стосунках з Трінчер

Попри усі чутки, блогер заперечив будь-який факт зради. Він має особистий приклад у вигляді стосунків батьків, де бачив наслідки невірності. Тому, Волошин ніколи б так не вчинив зі своєю обраницею.

Наліво не ходив, тому що в мене рідний тато такий. І я бачив, як мамі від цього було гидко і тому, у мене така асоціація і тригер не дуже гарний склався з дитинства. Дуже багато в мене знайомих роблять так і навіть пропонували мені цю історію, але я був непохитним весь цей час,

– поділився чоловік.

Блогер зізнався, що зараз немає часу на будування нових стосунків через наявність великої кількості роботи. Він хоче приділити всю увагу кар'єрі.

У мене просто дуже багато роботи й немає часу, тому що з дівчатами треба спілкуватися, приділяти їм час, увагу, навіть якщо це вільні стосунки. А у мене весь час йде на роботу,

– додав Олександр.

Що відомо про розлучення Трінчер та Волошина