К тому же Александр сравнил бывшие отношения с отношениями своих родителей. По словам Волошина, он бы так с Анной никогда не поступил.

Вас может заинтересовать Я не скажу тебе прощай, – Виталий Козловский неожиданно показался с экс-возлюбленной

Какие подарки получил Волошин от Тринчер

Блогер признался, что получил в подарок целую коллекцию наручных часов известных брендов. Как говорит Александр, он их себе самостоятельно никогда не покупал. Более того, мужчина до сих пор хранит свои подарки в отдельной шкатулке.



Подаренные часы Волошину от Тринчер / Скриншот из видео

Изменял ли Александр в отношениях с Тринчер

Несмотря на все слухи, блогер отрицает любой факт измены. Он имеет личный пример в виде отношений родителей, где видел последствия неверности. Поэтому, Волошин никогда бы так не поступил со своей избранницей.

Налево не ходил, потому что у меня родной папа такой. И я видел, как маме от этого было противно и поэтому, у меня такая ассоциация и триггер не очень хороший сложился с детства. Очень много у меня знакомых делают так и даже предлагали мне эту историю, но я был непреклонен все это время,

– поделился мужчина.

Блогер признался, что сейчас нет времени на новые отношения из-за наличия большого количества работы. Он хочет уделить все внимание карьере.

У меня просто очень много работы и нет времени, потому что с девушками надо общаться, уделять им время, внимание, даже если это свободные отношения. А у меня все время уходит на работу,

– добавил Александр.

Что известно о разводе Тринчер и Волошина