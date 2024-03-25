До того ж Олександр порівняв колишні стосунки зі стосунками своїх батьків. За словами Волошина, він би так з Анною ніколи не вчинив.
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Які подарунки отримав Волошин від Трінчер
Блогер зізнався, що отримав у подарунок цілу колекцію наручних годинників відомих брендів. Як каже Олександр, він їх собі самостійно ніколи не купував. Ба більше, чоловік досі зберігає свої подарунки в окремій скриньці.
Подаровані годинники Волошину від Трінчер / Скриншот з відео
Чи зраджував Олександр у стосунках з Трінчер
Попри усі чутки, блогер заперечив будь-який факт зради. Він має особистий приклад у вигляді стосунків батьків, де бачив наслідки невірності. Тому, Волошин ніколи б так не вчинив зі своєю обраницею.
Наліво не ходив, тому що в мене рідний тато такий. І я бачив, як мамі від цього було гидко і тому, у мене така асоціація і тригер не дуже гарний склався з дитинства. Дуже багато в мене знайомих роблять так і навіть пропонували мені цю історію, але я був непохитним весь цей час,
– поділився чоловік.
Блогер зізнався, що зараз немає часу на будування нових стосунків через наявність великої кількості роботи. Він хоче приділити всю увагу кар'єрі.
У мене просто дуже багато роботи й немає часу, тому що з дівчатами треба спілкуватися, приділяти їм час, увагу, навіть якщо це вільні стосунки. А у мене весь час йде на роботу,
– додав Олександр.
Що відомо про розлучення Трінчер та Волошина
- У 2022 році пара сповістила всіх про одруження. Вони зіграли весілля в Києві.
- Однак, згодом мережею почали ширитися чутки про серйозні проблеми в стосунках. У користувачів складалося враження ніби у їхньому шлюбі не все так гарно, як вони це показують.
- Вже у 2023 році Анна оголосила про розлучення з Олександром. Пара записала відео, де розповіла про кризу в стосунках. Волошин зізнався, що вигорів у стосунках, тому, щоб не мучити ексобраницю, вирішив розірвати шлюб.