Вперше за довгий час Володимир Жогло розповів про свого сина – 3-річного Остапа. Згадуючи про роботу дружини, ведучий зауважив, що хлопчик має особливі потреби.

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Володимир Жогло про ймовірний аутизм сина

У мене особлива дитина. Він потребує уваги. Він потребує особливого ставлення до себе. Відповідно, моя дружина не може піти працювати. Я ніколи ніде про це не говорив,

– сказав Жогло.

Раніше гуморист не повідомляв про ймовірний діагноз первістка. У 4 роки його повинен поставити лікар. До цього часу ще є можливість, що щось зміниться.

"Нам ще конкретно діагноз "аутизм" не поставили. Ми чекаємо формально чотирьох років. До чотирьох років можуть бути якісь зміни. Але ми вже чітко розуміємо, що... Я не хочу, щоб нам ставили діагноз раніше. Бо люди є дуже цинічні. І мені байдуже, а моїй дружині буде неприємно, якщо будуть казати: "Ага, зробив дитині інвалідність", – пояснив шоумен.



Володимир Жогло з сім'єю / Фото з інстаграму шоумена

Коли Жогло зрозумів, що у нього особлива дитина

Володимир Жогло та його дружина Ірина стали помічати симптоми аутизму, коли Остапові було приблизно півтора року. Чоловік мав певні знання з цього приводу, бо син його кума теж хворий на аутизм. Він побачив у сина певні симптоми: відсутність вказівного жесту, ігнорування іграшок і механізмів, відсутність реакції на гучні звуки та поклик на ім'я.

"Я до цього ставлюся нормально. Кількість таких дітей катастрофічно збільшується. Цілком можливо, що їх і до цього було багато, просто це не діагностувалося і про це широко так не говорилося. Це не означає, що я не люблю свою дитину. Я його обожнюю. Він дуже позитивний і приємний чоловік... У мене син не агресивний, не буває істерик. Не знаю, як буде в майбутньому, але поки що такого немає", – зауважив гуморист.

Шоумен додав, що наразі не готовий стати батьком вдруге. Це питання залежатиме від розвитку сина, а його важко спрогнозувати.