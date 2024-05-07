Впервые за долгое время Владимир Жогло рассказал о своем сыне – 3-летнем Остапе. Вспоминая о работе жены, ведущий заметил, что мальчик имеет особые потребности.

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Владимир Жогло о вероятном аутизме сына

У меня особый ребенок. Он требует внимания. Он нуждается в особом отношении к себе. Соответственно, моя жена не может пойти работать. Я никогда нигде об этом не говорил,

– сказал Жогло.

Ранее юморист не сообщал о вероятном диагнозе первенца. В 4 года его должен поставить врач. До этого времени еще есть возможность, что что-то изменится.

"Нам еще конкретно диагноз "аутизм" не поставили. Мы ждем формально четырех лет. До четырех лет могут быть какие-то изменения. Но мы уже четко понимаем, что... Я не хочу, чтобы нам ставили диагноз раньше. Потому что люди очень циничны. И мне безразлично, а моей жене будет неприятно, если будут говорить: "Ага, сделал ребенку инвалидность"", – объяснил шоумен.



Владимир Жогло с семьей / Фото из инстаграма шоумена

Когда Жогло понял, что у него особый ребенок

Владимир Жогло и его жена Ирина стали замечать симптомы аутизма, когда Остапу было примерно полтора года. Мужчина имел определенные знания по этому поводу, потому что сын его кума тоже болен аутизмом. Он увидел у сына определенные симптомы: отсутствие указательного жеста, игнорирование игрушек и механизмов, отсутствие реакции на громкие звуки и зов на имя.

"Я к этому отношусь нормально. Количество таких детей катастрофически увеличивается. Вполне возможно, что их и до этого было много, просто это не диагностировалось и об этом широко так не говорилось. Это не значит, что я не люблю своего ребенка. Я его обожаю. Он очень позитивный и приятный человек... У меня сын не агрессивный, не бывает истерик. Не знаю, как будет в будущем, но пока что такого нет", – заметил юморист.

Шоумен добавил, что пока не готов стать отцом во второй раз. Этот вопрос будет зависеть от развития сына, а его трудно спрогнозировать.