Ведучий не забарився з відповіддю і вчергове пояснив свою версію подій, які пов'язані з військовим обліком. До того ж Володимир поділився, що виконавець тривалий час переховувався від ТЦК, а тепер сам звинувачує ведучого в ухилянні від служби.

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За словами Остапчука, у 2015 році його зняли з військового обліку через проживання у Канаді, тому вирішив стати на нього повторно. Однак, Байда не розуміє, чому шоумен почав займатися цим питанням тільки нещодавно, а не на початку вторгнення. Водночас Віктор підкреслив, що Володимир спростив інформацію про вступ до ТРО, оскільки у 2022 році був волонтером патрульної поліції.

Втім, співак не розуміє, як ведучий отримав таку посаду, не перебуваючи на військовому обліку. До того ж артист сумнівається, чи є справжніми скриншоти із застосунку "Резерв+", які показав Остапчук.

Володимир, чому ж ви не надаєте всі документально підтверджені докази? Чому видаляєте коментарі, якщо все що я заявляю це брехня? Чому просили мене не виставляти фото з вами? І так, ви маєте виправдовуватись, бо закон один для всіх,

– додав фронтмен гурту.

Водночас Володимир відповів на всі питання, поставлені Віктором. Ведучий пояснив, що не став на облік до 20 червня, оскільки вирішив прийти до ТЦК вже після нового закону про мобілізацію. Остапчук зізнався, що під час служби в поліції у березні 2022 року не треба було ставати на облік і оновлювати дані. Тому, свої дописи у соцмережах він вважає доказами. Також Володимир поцікавився у співака, де той знайшов документи, які б засвідчили службу ведучого у ТРО. Не забув шоумен прокоментувати і свої скриншоти із застосунку "Резерв+".

Так, у ТЦК можна з'явитися за місцем проживання, але, коли ти вже стоїш на обліку і хочеш оновити дані. Стати на облік треба за місцем прописки. Я надав фото з військового квитка, що на момент 18 червня я не стояв на обліку. Що ще треба?

– запитав Остапчук.



Остапчук вкотре відповів Байді / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для того, щоб підтвердити свою службу в поліції він показав свій пост про досвід, який там отримав.



Володимир Остапчук про службу в поліції / Скриншот з інстаграм-сторіс

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