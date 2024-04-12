Є табу, – Христина Горняк вперше назвала причину розлучення з Остапчуком

У 2022 році Володимир Остапчук приголомшив заявою про розлучення зі своєю дружиною Христиною. Жінка вперше прокоментувала причину розірвання шлюбу з ведучим.

Як відомо, Остапчук через деякий час після розлучення оголосив про нові стосунки. Нею стала журналістка Катерина Полтавська, яка молодша за ведучого на 16 років.

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Яка причина розлучення Остапчука з ексдружиною Христиною

За словами жінки, вона була ініціатором розриву. Попри наявні табу Христини у стосунках, Володимиру таки вдалося порушити одне з них. Вона зазначила, що це була неприйнятна для неї ситуація.

Я дуже принципова людина. Є табу, які я взагалі не сприймаю у стосунках, родині. Я не буду їх терпіти. Це була ситуація,

– заявила ексдружина Остапчука.

До того ж Христина зізналася, що мала почуття до Володимира навіть на момент розриву стосунків. Однак, вона не може точно сказати, що відчував до неї ексчоловік. Особисто для неї стало незрозумілим рішення Остапчука повідомити про річницю нових стосунків у річницю шлюбу з Христиною.

Ба більше, дівчина розповіла про спробу шоумена повернути колишні стосунки договором про дарування будинку. Він прийшов до жінки з цим документом та з пропозицією відновити шлюб, однак вона відмовила йому. На думку Христини, ця ситуація могла послугувати причиною для особистої образи Остапчука.

Можливо, це якась образа. Володимир хотів цей будинок мені подарувати, однак потім думка змінилася, що мені нічого не буде. Коли ти вже домовляєшся, то повинен це слово стримати. Я намагалася вийти на діалог, але нічим гарним він у нас не завершувався. Я хотіла аби він по-чоловічому вийшов до мене і запропонував варіанти,

– зізналася жінка.

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