Как известно, Остапчук через некоторое время после развода объявил о новых отношениях. Ею стала журналистка Екатерина Полтавская, которая моложе ведущего на 16 лет.
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Какова причина развода Остапчука с экс-супругой Кристиной
По словам женщины, она была инициатором разрыва. Несмотря на имеющиеся табу Кристины в отношениях, Владимиру таки удалось нарушить одно из них. Она отметила, что это была неприемлемая для нее ситуация.
Я очень принципиальный человек. Есть табу, которые я вообще не воспринимаю в отношениях, семье. Я не буду их терпеть. Это была ситуация,
– заявила экс-супруга Остапчука.
К тому же Кристина призналась, что имела чувства к Владимиру даже на момент разрыва отношений. Однако, она не может точно сказать, что чувствовал к ней экс-супруг. Лично для нее стало непонятным решение Остапчука сообщить о годовщине новых отношений в годовщину брака с Кристиной.
Более того, девушка рассказала о попытке шоумена вернуть прежние отношения договором о дарении дома. Он пришел к женщине с этим документом и с предложением восстановить брак, однако она отказала ему. По мнению Кристины, эта ситуация могла послужить причиной для личной обиды Остапчука.
Возможно, это какая-то обида. Владимир хотел этот дом мне подарить, однако потом мысль изменилась, что мне ничего не будет. Когда ты уже договариваешься, то должен это слово сдержать. Я пыталась выйти на диалог, но ничем хорошим он у нас не завершался. Я хотела чтобы он по-мужски вышел ко мне и предложил варианты,
– призналась женщина.
Интервью Кристины Остапчук: смотрите видео онлайн
Что известно о новом браке Остапчука
- Будущие супруги познакомились в соцсетях и со временем их общение переросло в свидания. Датой начала их любви они считают 4 октября – день, когда Остапчук расторг брак со своей бывшей женой Кристиной Горняк.
- Они долгое время скрывали свои отношения, однако уже в начале 2023 года по сети начали распространяться слухи об их романе.
- Уже 22 февраля 2023 года пара опубликовала фото из паспортного сервиса с надписью "Готово", что вызвало подозрения фанатов относительно их брака.
- Владимир Остапчук охарактеризовал этот день как самый счастливый в своей жизни. Пара намерена переехать в дом, который Остапчук купил, будучи в браке с Горняк. Они активно работают над его обустройством, несмотря на заявления Кристины Горняк о том, что половина дома принадлежит ей.