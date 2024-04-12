Как известно, Остапчук через некоторое время после развода объявил о новых отношениях. Ею стала журналистка Екатерина Полтавская, которая моложе ведущего на 16 лет.

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Какова причина развода Остапчука с экс-супругой Кристиной

По словам женщины, она была инициатором разрыва. Несмотря на имеющиеся табу Кристины в отношениях, Владимиру таки удалось нарушить одно из них. Она отметила, что это была неприемлемая для нее ситуация.

Я очень принципиальный человек. Есть табу, которые я вообще не воспринимаю в отношениях, семье. Я не буду их терпеть. Это была ситуация,

– заявила экс-супруга Остапчука.

К тому же Кристина призналась, что имела чувства к Владимиру даже на момент разрыва отношений. Однако, она не может точно сказать, что чувствовал к ней экс-супруг. Лично для нее стало непонятным решение Остапчука сообщить о годовщине новых отношений в годовщину брака с Кристиной.

Более того, девушка рассказала о попытке шоумена вернуть прежние отношения договором о дарении дома. Он пришел к женщине с этим документом и с предложением восстановить брак, однако она отказала ему. По мнению Кристины, эта ситуация могла послужить причиной для личной обиды Остапчука.

Возможно, это какая-то обида. Владимир хотел этот дом мне подарить, однако потом мысль изменилась, что мне ничего не будет. Когда ты уже договариваешься, то должен это слово сдержать. Я пыталась выйти на диалог, но ничем хорошим он у нас не завершался. Я хотела чтобы он по-мужски вышел ко мне и предложил варианты,

– призналась женщина.

Интервью Кристины Остапчук: смотрите видео онлайн

Что известно о новом браке Остапчука