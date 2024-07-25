Володимир Остапчук стане батьком втретє: його молода дружина вагітна
25 липня 2024, 11:08Читать новость на русском
Джерело:Володимир Остапчук
Шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина Полтавська стануть батьками. Подружжя поділилось романтичним відео.
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська опублікували у соцмережах відео, яким повідомили новину про майбутнє поповнення. Шоумен стане батьком втретє, тоді як для Катерини – це первісток.
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У романтичному домашньому відео подружжя показалось на кухні. Вони разом готували вечерю та обіймалися при тьмяному світлі. Катерина позувала у білому комбінезоні, що підкреслив округлий животик.
Baby Ostapchuk is coming (Малюк Остапчук у дорозі, – Show 24),
– написав Володимир.
Володимир Остапчук та Катерина Полтавська стануть батьками: відео
Що відомо про стосунки Остапчука і Полтавської
- Володимир і Катерина познайомилися в інстаграмі. Вони спілкувалися онлайн, а згодом пішли на першу зустріч. Відтоді їхні стосунки перейшли у романтичні, пара почала жити разом. Офіційним початком роману пара називає 4 жовтня – у цей день Остапчук розлучився з другою дружиною Христиною Горняк.
- Шоумен та блогерка приховували стосунки, але вже на початок 2023 року їхній роман став очевидним. 22 лютого вони опублікували фото з документ-сервісу "Готово", вже тоді фани запідозрили їхнє одруження. До того ж Володимир Остапчук називав цей день найщасливішим у житті.
- Чутки про одруження офіційно підтвердилися 7 березня. Катерина повідомила, що взяла прізвище ведучого. Про церемонію ніхто з близьких не знав. Пара планує весілля згодом.