Володимир Остапчук стане батьком втретє: його молода дружина вагітна

Шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина Полтавська стануть батьками. Подружжя поділилось романтичним відео.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська опублікували у соцмережах відео, яким повідомили новину про майбутнє поповнення. Шоумен стане батьком втретє, тоді як для Катерини – це первісток.

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У романтичному домашньому відео подружжя показалось на кухні. Вони разом готували вечерю та обіймалися при тьмяному світлі. Катерина позувала у білому комбінезоні, що підкреслив округлий животик.

Baby Ostapchuk is coming (Малюк Остапчук у дорозі, – Show 24),

– написав Володимир.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська стануть батьками: відео

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