Це не в моїй карті світу, – Володимир Дантес прокоментував одіозні заяви Волошина про перемир'я

Співак Володимир Дантес був одним з артистів, які висміяли слова блогера Волошина про "гру"-війну та потребу піти на "поступки" і потім перехитрити Росію. У відповідь прихильники інфлюенсера захейтили артиста.

Володимир Дантес показав, що отримав безліч повідомлень з критикою в його бік і закидами, мовляв співак хоче "попіаритися" на імені Олександра Волошина. Артист написав, що у нього склалось враження, наче він прокинувся у минулому.

До слова Скандальний блогер Волошин відреагував на хейт за відео із закликом до перемир'я

Така кількість хейту нагадала Дантесу час, коли він розкритикував Спартака Субботу. Володимир підкреслив, що якщо хтось підтримує варіант погодитися на умови Росії щодо миру, які транслював Волошин, – йому шкода.

У мій світогляд не входить така історія, як перемовини за мирним планом Росії. Ні-ні-ні. Це не в моїй карті світу. Якщо у вас така – х*йово. Те, що людина допомагає, це круто. І класно, якщо це буде продовжуватися. Але транслювати популістські думки пропаганди іншої країни, а виходить, що воно так виглядає, трошки не лайк,

– висловився Володимир Дантес.

Артист помітив, що скарги на його попередні сторіз про Волошина, які видалили з мережі, надходили здебільшого з однакових акаунтів, тобто, це могли бути боти. Однак він перепросив у тих людей, яких зачепив.

Володимир Дантес про Волошина та його висловлювання: відео

Зауважимо, окрім скандальних заяв Олександра Волошина критикують через кошти, які він зібрав на свою монобанку після удару по "Охматдиту". Спершу блогер планував передати гроші лікарні, а згодом заявив, що допомагатиме людям точково. Його звинуватили в крадіжці, однак Волошин заперечує і обіцяє оприлюднити всі звіти.