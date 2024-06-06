На Фредді Мерк'юрі схожий: Володимир Дантес здивував нестандартним перевтіленням

Єгор Андрюшин – відомий український візажист, який активно працює зі знаменитостями. Днями він створив нестандартний образ для Володимира Дантеса.

Це перевтілення артист вже показав у своєму інстаграмі. Шанувальники зауважили, що Володимир Дантес став схожий на Фредді Мерк'юрі.

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Річ у тім, що виконавцю Єгор зроби несподівано яскравий макіяж з блакитно-сріблястими тінями та накладними віями.

Доповнили образ масивне кольє, сережки-протяжки, ефектна "мокра" зачіска, довгі гострі срібні нігті, зроблені за допомогою фольги, хутряна шуба та напівпрозора сорочка.

"Вова: "Зроби легкий нюд". Я: "Ні слова більше"",

– зазначив Андрюшин.

Це перевтілення викликало бурхливу реакцію серед шанувальників. Частина фанатів захоплено відгукнулася про сміливий лук співака.

Наталка Денисенко: "Вау. Ну це просто мистецтво";

Вася Байдак: "Кайф";

"Обожнюю за сміливість і за те, що по*уй на думку інших";

"Це гарно";

"Клас. Єгор завжди придумує класні та цікаві луки. Чудово, що наші велноун готові на експерименти";

"Ух ти, на Фредді Мерк'юрі схожий";

"Шо це за красуня з вусиками!?".

Однак були й ті, хто розкритикував новий образ співака та висловив незадоволення.

"В партії ЛГБТ стало на одного більше";

"Навіщо?";

"Вже, я так розумію, нормальних мужиків не лишилося?";

"Шо почалось";

"Пе*ік-бой".

Кому ще з зірок Єгор Андрюшин робив макіяжі

У своєму інстаграмі візажист ділиться лайфхаками з макіяжу, публікує відеоуроки перетворень та експерименти зі зміною іміджу.

Часто сам Єгор виступає моделлю під час демонстрації нових макіяжних рішень чи образів на своїх відео.

Окрім цього, Андрюшин співпрацює з багатьма українськими зірками шоубізнесу. Серед його клієнтів – Маша Полякова, Наталія Могилевська, співачка SKYLERR, Ірина Білик, телеведуча Олена Філонова та інші відомі артисти й знаменитості.