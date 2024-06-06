Это перевоплощение артист уже показал в своем инстаграме. Поклонники заметили, что Владимир Дантес стал похож на Фредди Меркьюри.

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Дело в том, что исполнителю Егор сделал неожиданно яркий макияж с голубовато-серебристыми тенями и накладными ресницами.

Дополнили образ массивное колье, серьги-протяжки, эффектная "мокрая" прическа, длинные острые серебряные ногти, сделанные с помощью фольги, меховая шуба и полупрозрачная рубашка.

"Вова: "Сделай легкий нюд". Я: "Ни слова больше""",

– отметил Андрюшин.

Это перевоплощение вызвало бурную реакцию среди поклонников. Часть фанатов восторженно отозвалась о смелом луке певца.

Наталка Денисенко: "Вау. Ну это просто искусство";

Вася Байдак: "Кайф";

"Обожаю за смелость и за то, что по*уй на мнение других";

"Это красиво";

"Класс. Егор всегда придумывает классные и интересные луки. Замечательно, что наши велноуны готовы на эксперименты";

"Ух ты, на Фредди Меркьюри похож";

"Шо это за красавица с усиками!?".

Однако были и те, кто раскритиковал новый образ певца и выразил недовольство.

"В партии ЛГБТ стало на одного больше";

"Зачем?";

"Уже, я так понимаю, нормальных мужиков не осталось?";

"Что случилось?";

"Пе*ик-бой".

Кому еще из звезд Егор Андрюшин делал макияжи

В своем инстаграме визажист делится лайфхаками по макияжу, публикует видеоуроки преобразований и эксперименты со сменой имиджа.

Часто сам Егор выступает моделью во время демонстрации новых макияжных решений или образов на своих видео.

Кроме этого, Андрюшин сотрудничает со многими украинскими звездами шоу-бизнеса. Среди его клиентов – Маша Полякова, Наталья Могилевская, певица SKYLERR, Ирина Билык, телеведущая Елена Филонова и другие известные артисты и знаменитости.