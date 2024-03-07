Блогерка поділилася з фоловерами роликом-перевтіленням під пісню мами "Щоб не плакати, я сміюся".
Нагадаємо Старшу доньку Олі Полякової звинуватили в крадіжці на 8 тисяч гривень: що про це каже Маша
Маша Полякова приміряла образ мами
На відео дівчина спочатку з’явилася без макіяжу, у чорній кофтинці та джинсах, а згодом з ефектним макіяжем. Його виконав зірковий візажист Єгор Андрюшин, відео якого набирають мільйони переглядів. Він підкреслив схожі риси обличчя матері й дочки, а також відтворив мейк, який полюбляє Оля. Вкінці відео дівчина вже постає в білій перуці, рожевій сукні та з макіяжем, як в мами.
Як вам перевтілення? Схожі?
– поцікавилася у підписників Маша.
Підписники були здивовані схожістю дочки й мами, але знайшли й відмінності. Вони зазначили, що їх відрізняє – міміка. У Олі вона більш виражена, ніж у Маші.
- "Це щось нереальне! Яка схожість з мамою! Тільки Єгор міг підкреслити однакові з мамою риси! Браво!"
- "Ще від "Ліги Сміху" пам'ятаю, як Маша на коні вийшла на сцену, і всі були шоковані, яка точна копія мами!"
- "Схожа, але міміка у Маші інша!"
Маша Полякова вже повторювала образ матері
- Раніше виконавиця та її старша донька опублікували в інстаграмі пости, де Маша позує у сукні, в якій колись фотографувалася сама Оля, проте стилізували мама і дочка її по-різному.
- Образ Олі був з високим ірокезом та яскравим макіяжем з вишневими губами, а Маші – ніжний макіяж у персикових тонах, локони та рожевий кашкет.
- У такому аутфіті артистка була на одному з ефірів шоу "Маска", яке транслювали ще до початку повномасштабної війни.