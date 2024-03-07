Блогерка поділилася з фоловерами роликом-перевтіленням під пісню мами "Щоб не плакати, я сміюся".

Нагадаємо Старшу доньку Олі Полякової звинуватили в крадіжці на 8 тисяч гривень: що про це каже Маша

Маша Полякова приміряла образ мами

На відео дівчина спочатку з’явилася без макіяжу, у чорній кофтинці та джинсах, а згодом з ефектним макіяжем. Його виконав зірковий візажист Єгор Андрюшин, відео якого набирають мільйони переглядів. Він підкреслив схожі риси обличчя матері й дочки, а також відтворив мейк, який полюбляє Оля. Вкінці відео дівчина вже постає в білій перуці, рожевій сукні та з макіяжем, як в мами.

Як вам перевтілення? Схожі?

– поцікавилася у підписників Маша.

Підписники були здивовані схожістю дочки й мами, але знайшли й відмінності. Вони зазначили, що їх відрізняє – міміка. У Олі вона більш виражена, ніж у Маші.

"Це щось нереальне! Яка схожість з мамою! Тільки Єгор міг підкреслити однакові з мамою риси! Браво!"

"Ще від "Ліги Сміху" пам'ятаю, як Маша на коні вийшла на сцену, і всі були шоковані, яка точна копія мами!"

"Схожа, але міміка у Маші інша!"

Маша Полякова вже повторювала образ матері