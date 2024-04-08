Про свою травму Володимир Дантес розповів в інстаграм-сторіз. Він показав, як розпалив багаття на подвір'ї приватного будинку.
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Володимир Дантес травмувався
Український співак розповів про інцидент, що стався у процесі підготовки. Коли він рубав дрова, ймовірно, уламок полетів йому в обличчя. Володимир Дантес порадив шанувальникам бути обережними.
Рубаючи дрова... Будьте обережні, бо розколюючись, може полетіти і у вас!
– поділився виконавець.
Володимир Дантес травмувався / Фото з інстаграм-сторіз
Володимир Дантес травмувався / Фото з інстаграм-сторіз
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