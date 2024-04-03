Прямо під час концерту: Володимир Дантес та Олексій Дурнєв роздягнулися за чималий донат

Артист Володимир Дантес та шоумен Олексій Дурнєв перебувають у турі "Пожежа". За чималий донат вони роздяглись на сцені.

Сьогодні українські зірки вигадують усі можливі способи зібрати кошти на ЗСУ. Так співак Володимир Дантес і Олексій Дурнєв вирушили у благодійний тур Україною під назвою "Пожежа". Протягом двох місяців зірки розважатимуть шанувальників.

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Дурнєв і Дантес роздягнулись за донат

Українські співак та шоумен вже виступили з першим концертом, що відбувся у Сумах 1 квітня. Вони неабияк здивували глядачів у залі.

За донат на ЗСУ у розмірі 50 тисяч гривень Володимир Дантес та Олексій Дурнєв роздяглись просто на сцені. Співак оголився до спідньої білизни, а шоумен зняв футболку, поставши перед публікою лише у джинсах.

Дурнєв і Дантес оголилися за донат: відео

Як зірки оригінально збирають кошти на ЗСУ