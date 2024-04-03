Сегодня украинские звезды придумывают все возможные способы собрать средства на ВСУ. Так певец Владимир Дантес и Алексей Дурнев отправились в благотворительный тур по Украине под названием "Пожежа". В течение двух месяцев звезды будут развлекать поклонников.

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Дурнев и Дантес разделись за донат

Украинские певец и шоумен уже выступили с первым концертом, который состоялся в Сумах 1 апреля. Они изрядно удивили зрителей в зале.

За донат на ВСУ в размере 50 тысяч гривен Владимир Дантес и Алексей Дурнев разделись прямо на сцене. Певец обнажился до нижнего белья, а шоумен снял футболку, представ перед публикой только в джинсах.

Дурнев и Дантес обнажились за донат: видео

Как звезды оригинально собирают средства на ВСУ