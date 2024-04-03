Сегодня украинские звезды придумывают все возможные способы собрать средства на ВСУ. Так певец Владимир Дантес и Алексей Дурнев отправились в благотворительный тур по Украине под названием "Пожежа". В течение двух месяцев звезды будут развлекать поклонников.
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Дурнев и Дантес разделись за донат
Украинские певец и шоумен уже выступили с первым концертом, который состоялся в Сумах 1 апреля. Они изрядно удивили зрителей в зале.
За донат на ВСУ в размере 50 тысяч гривен Владимир Дантес и Алексей Дурнев разделись прямо на сцене. Певец обнажился до нижнего белья, а шоумен снял футболку, представ перед публикой только в джинсах.
Дурнев и Дантес обнажились за донат: видео
Как звезды оригинально собирают средства на ВСУ
- Александр Волошин вместе с кумом и коллегой Лесиком открыли сбор на пикапы для ВСУ. Чтобы привлечь внимание к нему, блогеры решили кардинально изменить имидж. Инфлюенсеры даже побрились налысо.
- Степан Гига и Василий Байдак обновили старый хит артиста "Этот сон", чтобы собрать деньги на РЭБ, "толстые дроны", пикапы и много других нужных вещей для Сил Обороны.
- Леся Никитюк перепела хит культовой группы "Фантом-2", чтобы собрать средства для военных. Украинцы закрыли этот сбор меньше чем за сутки.